西九兩小時直達「大灣區後花園」廣西賀州 七旬港客嘆今非昔比

全國鐵路於周日（5日）實行新的列車運行圖，從香港西九龍站乘坐高鐵，只需兩小時多即可直達廣西賀州，目前兩地已開通3趟直達往返班列。有飲「頭淡湯」的香港旅客興奮表示，20多年前到賀州需要乘坐一天的小巴，路程非常曲折，形容現時是個美好時代。當地文旅局負責人則表示，香港與賀州旅遊資源具有互補性，歡迎更多香港遊客前來。



當天14時11分左右，首趟直達高鐵G320車次進站，車上共有96名旅客從西九龍出發前來的乘客，包括32名香港大航假期組織的旅行團團友。當地隆重其事，特意為一眾香港遊客舉行盛大的歡迎儀式，現場身穿民眾服飾的女子載歌載舞，更有舞獅登場，令一眾遊客賓至如歸。

香港遊客馮月嫦表示，今次旅程將到姑婆山森林公園、天沐溫泉等景點遊玩。早年看過劇集《茶是故鄉濃》的她非常嚮往賀州，對兩個小時的車程讚不絕口，認為非常舒服、方便。被問及交通更加便利後，賀州應該做什麼加強香港遊客的興趣時，馮笑言要大力宣傳賀州的新鮮空氣，「因為香港的空氣不好」。

香港遊客馮月嫦（右）表示，看過劇集《茶是故鄉濃》的她非常嚮往賀州（陳進安攝）

年過七旬的香港遊客張濟平則憶述，20多年前，他到賀州需要乘坐小巴，並需時一天，且路途並不平坦，過程曲折。對賀州質樸的人文風情記憶猶存的他激動表示，時隔多年再來賀州，只需花費兩小時，感慨現時真是一個好時代，並呼籲在場的年輕人珍惜。

香港遊客張濟平稱，只需花費兩小時，感慨現時真是一個好時代（陳進安攝）

賀州地處湘、粵、桂三省（區）接合部，是銜接中國東西部地區發展的重要節點城市、大西南連接粵港澳的重要通道。其素有「中國溫泉之城」、「世界長壽市」等名譽，還是大灣區的「後花園」和「菜籃子」。其還是廣西唯一一個全域旅遊設區市，擁有1家國家5A級旅遊景區和15家國家4A級旅遊景區。依託高鐵的交通優勢，賀州已成為粵港澳大灣區康養旅遊首選地之一，賀州旅遊接待量和旅遊總收入從2015年1561萬人次、169.8億元人民幣，分別增長至2023年4659.8萬人次、465.2億元人民幣。

穿起民族服飾的女子載歌載舞，歡迎遊客（陳進安攝）

賀州市文化廣電和旅遊局副局長曾凡清透露，賀州全市的遊客，有超過七成是來自粵港澳大灣區。他認為，賀州的文旅資源與香港的互補性很強，如今實現高鐵兩地直達，香港遊客到賀州旅遊將更加便利。當地將加大在港澳的文旅宣傳，將對香港市場力推賀州的文化、古鎮及生態康養旅遊品牌等，並與旅行社展開旅遊線路合作以及研學踩線等。