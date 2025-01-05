杭州西站往返西九高鐵今日開通　全程6時46分　現場簽注即刻出發

1月5日零時起，杭州西站開通往返香港西九龍的高鐵，全程6小時46分鐘。相較於此前杭州東站至香港西九龍「夕發朝至」的動臥列車，行程縮短3小時。目前，在杭州西站地上1層西北側的杭州西站便民服務中心就可以辦理港澳個人旅遊簽注業務，現場辦證即刻出發。



西九龍高鐵站。（黃浩謙攝）

全國鐵路1月5日起實施2025年第一季度列車運行圖，連接上海虹橋與香港西九龍的G99/G100次列車將經停杭州西站，旅客可持有效簽注直達香港西九龍站。

票價方面，單程價格均為831人民幣起（成人二等座），港幣價格為898，價格或隨淡旺季客流有所變化。

G99次列車每日下午3時10分從杭州西站出發經過黃山北站、南昌東站等站後，於晚9時56分抵達香港西九龍站，全程耗時6小時46分鐘。

G100次列車每日11時37分從香港西九龍站出發，經過深圳北站、惠州北站等站後，於18時27分抵達杭州西站，全程耗時6小時50分鐘。而1月5日開通首日的相應車次車票已售空。

杭州西往返香港西九龍高鐵今日（1月5日）開通。

為配合高鐵班次開通，方便旅客辦理港澳簽註，杭州西站已在站內的便民服務中心開設「港澳個人旅遊簽註業務」辦理。內地遊客攜帶港澳通行證等所需證件，在現場通過智能簽注設備自助辦理後，即辦即出即刻出發。