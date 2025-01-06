上海將成中國首個5萬億GDP城市　實現2024年5%增長目標

今年1月1日上海市市長龔正在發表「元旦獻詞」時表示，2024年上海全市生產總值有望邁上5萬億人民幣（下同）的新台階。這意味著，上海將成為中國第一個5萬億GDP的城市。



2024年年初，上海市市長龔正在作政府工作報告時表示，2024年上海主要預期目標為全市生產總值增長5%左右。2023年，上海市生產總值為4.72萬億元，若再次基礎上增長5%，意味著2024年上海市生產總值將有望突破5萬億元。

上海市長龔正於2025年1月1日的元旦獻詞中表示，上海市生產總值有望邁上5萬億元新台階。

根據2024年上海政府工作報告，鞏固外資外貿、刺激經營消費活力、引進產業項目投資仍是核心目標。2023年佔上海市GDP超35%的浦東新區，依舊是上海「王牌」，有專家認為，「浦東是上海經濟發展最大的增量來源」。

1月1日，上海市長龔正在獻詞中提到的幾個數據，便回應了去年的工作報告，「金融市場交易規模達到3500萬億元，口岸貿易總額保持全球城市首位，上海港成為全球首個年吞吐量超5000萬標準箱的世界大港。」

他也提到，2024年浦東綜合改革試點深入推進，自貿試驗區及臨港新片區高水平制度型開放穩步擴大，長三角一體化發展新一輪行動計劃也啟動實施。這些也將持續作為上海現代化建設實現高質量發展的首要任務。

上海浦東新區。（視覺中國）

「長三角核心」上海與江浙皖相互滋養

2024年6月，「長三角超級環線高鐵」正式開通運營，上海便是「環」的中心。作為中國首個GDP突破5萬億的城市，內媒《國民經略》分析認為，佔地超35萬平方公里的滬蘇浙皖三省一市，為上海提供最廣闊肥沃的發展腹地。

除了獲得長三角的滋養，上海的「溢出效應」將整個長三角都得以「盤活」。《國民經略》報道指出，「上海大都市圈」覆蓋江浙滬，形成含杭州、紹興、泰州等城市的「1+13」超級巨無霸格局，即使是周邊GDP超萬億的蘇州、杭州、寧波，也都在向上海靠攏，上海本身就是周邊城市經濟崛起的最大助力之一。

今年九月杭州、溫州高鐵開通運營。（視覺中國）

誰是下一個五萬億城市？

在全世界180個國家和地區中，GDP破5萬億（約7000億美金）的僅約20個，甚至超過了瑞典、比利時、泰國、以色列等國家。上海之後，誰是下一個5萬億的中國城市？

《國民經略》文章認為，「北上廣深」中，北京亦為4萬億GDP城市之一，尤其改革開放以來，北京GDP不斷逼近上海，未來兩三年突破5萬億大關並非難題。而廣州深圳雖然是大灣區核心，但這兩城與北京、上海的首都、經濟中心、直轄市地位不同，只是副省級城市，廣深GDP突破5萬億將更具代表意義，更能成為地級市的效仿對象。