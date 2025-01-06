C919距盈利有多遠？專家解析關鍵條件

2025年元旦，中國東方航空使用國產C919執飛MU721上海虹橋—香港航班，這是中國國產大飛機首次執飛定期地區航線商業航班。香港成為C919執飛的第9個城市，也是首個內地以外的城市。



內媒《界面新聞》報道，元旦當天，搭載157名旅客的C919於08:21從上海虹橋機場起飛，10:44順利降落香港。自此，東航C919將每天執行滬港往返航班，航班號為MU721／MU722。早在2024年6月1日，C919已完成滬港包機首航，承運120多名香港大學生，開啟國產大飛機地區運行的第一步。

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東航方面表示，滬港快線作為東航的精品商務幹線，此次加入C919，標誌著這款國產大飛機邁向更大舞台，進一步展現大國製造硬實力及中國服務軟實力，為進軍國際市場打下基礎。

運營數據亮眼 國產C919距國際市場更近一步

據東航提供數據，自2023年5月28日投入商業運營以來，C919累計執行航班超6600班，飛行時長超過1.6萬小時，承運旅客超過90萬人次。此次滬港航線的啟動，使C919執飛航點增至9個，包括上海、北京、成都、西安、廣州、重慶等城市。

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2024年底，東航C919機隊規模達到10架，全年新增6架，接收速度較前兩年顯著提速。同時，三大航中國航及南航也陸續投入運營C919，但規模與航點均不及東航。截至目前，C919已通達11座城市。

專家：C919滬港航線助推國際認證審查

中國民航大學航空經濟發展研究所所長李曉津接受《界面新聞》採訪時表示，C919執飛香港航線，有助於推動取得歐洲航空安全局（EASA）及美國聯邦航空局（FAA）的認證審查。香港作為國際航空樞紐，可以全面展現C919的性能、安全性，為其走向國際市場提供寶貴經驗。

國家自主研製客機C919於12月16日進行飛行演示，分別以1,500英呎及1,000英呎飛行高度，翱翔維港上空兩圈。在天際100香港觀景台往外看，C919如同融入維港兩岸的高樓大廈之中。（夏家朗攝）

同濟大學航空與力學學院教授沈海軍亦指出，香港航線是C919首條出入境航線，不僅展示了中國航空工業的自主創新能力，也為未來國產大飛機在全球市場的推廣奠定了堅實基礎。

盈利能力仍待提升 C919需突破多重條件

根據《界面新聞》報道，東航C919目前日均利用率達7.4小時，與國航的7.5小時接近，但要實現盈利，仍需達到8小時以上，且簽派可靠性需達到99.5%。此外，C919需實現量產規模達50架，並完成所有性能指標的驗證，這些都是盈利的基本條件。

儘管如此，有民航業內人士表示，C919的運營成本已接近空巴A320及波音737等同類型飛機，盈利性差距不大。隨著技術成熟及運營規模擴大，其盈利前景可期。