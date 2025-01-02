C919國產客機啟航港滬線　陳美寶稱如需要可輸入專才支援維修工作

國產大型客機C919周三（1日）首次執飛往返上海及香港的定期商業航班。運輸及物流局局長陳美寶今日（2日）指，當局會先做好配套，再探索拓展C919飛行其他內地航點，又表示如果有需要，可透過專才計劃或工作簽證引入維修人員來港，進行相關維修工作。



1月1日，運輸及物流局局長陳美寶出席C919歡送儀式。（資料圖片／吳美松攝）

全港只有一名持牌工程師完成C919機型維修訓練

C919首次執飛中國東方航空往返上海虹橋及香港的定期商業航班，但目前全港只有一名持牌工程師完成相關機型維修訓練。運輸及物流局局長陳美寶今日在港台節目《千禧年代》指，民航處早於2012年已經一直參與C919在內地認證工作，亦有派員去當地培訓。若有需要更多人員在短期內支援，可透過引入專才或工作簽證來港，進行相關維修工作。她又提到政府會與香港國際航空學院研究，未來適時提升培訓名額。

陳美寶又強調，若要「走得遠」，「一定要坐得穩」，當局會做好配套，除了擴闊本港連接內地的航點，亦會探索中國商飛派C919在這些航點營運。

1月1日，C919由上海抵港



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陳美寶：有信心香港可幫助C919「踏出世界的舞台」

陳美寶又提及，未來20年預計全球旅客將會增長約6.1%，中國旅客增長約11.4%，全球飛機需求約42,000架。目前全球很盛行由飛機製造公司設立附屬公司，為該公司製造的飛機設立一個融資、租賃渠道，因此未來C919要走到國際舞台，亦需設立類似的營運模式。

陳美寶指，香港近年進一步優化飛機租賃政策，現時全球具規模的五間租賃公司，有四間已在港有業務，而在稅務優惠落地後，經香港完成操作已超過100架飛機，相信未來香港可以在全球飛機增長、租賃方式的融資業務佔到重要的份額，加上香港是重要人民幣離岸中心，可以憑以上優勢幫助C919「踏出世界的舞台」。

12月21日冬至，機場HK Express登機櫃檯大排長龍



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聖誕機場單日高峰達19萬人次 恢復疫情前水平

談到聖誕期間機場表現，陳美寶指單日高峰達到1,150班，平均客運量超過18萬人次，上月21日單日高峰達19萬人次，已恢復疫情前水平。除了機管局會積極增加航班外，當局亦會以開放態度將航權下的一些限制剔除，令香港可以加點、加班。