中國47歲無人機專家張代兵逝世　網傳因債務壓力跳樓亡

據《觀察者網》報道，中國47歲無人機領域專家、原國防科技大學無人系統研究所副所長張代兵於1月3日在長沙逝世。有網傳消息指，張代兵是因無法承受債務壓力而跳樓。



中國47歲無人機專家張代兵逝世。（觀察者網）

1月6日，一份訃告在網上流傳，公告指原國防科技大學無人系統研究所副所長，長沙市雲智航科技有限公司創始人與董事長張代兵博士於1月3日在長沙不幸離世，終年47歲。

據介紹 ，事發前一日，張代兵還曾發佈兩條動態，看上去一切正常。網上有傳言指，張代兵的公司一度資金鍊非常緊張，他曾變賣房產、四處借錢，最終因無法承受債務壓力而跳樓。

訃告。（觀察者網）

中國47歲無人機專家張代兵逝世。（觀察者網）

公開資料顯示，張代兵，博士， 1977年出生於重慶市開州區，高考時以全縣第三名的成績被中國人民解放軍國防科技大學錄取。曾任陸軍裝備部新型無人機系統技術專家組成員、中國科學院微電子研究所研究員、兵器工業集團計算機研究所特聘專家。

2018年，張代兵博士離職創業成立了長沙雲智航科技公司，發明研製了機器蛇、游龍助推器、高層建築滅火無人機等產品。他曾率領團隊攻克了高電壓直接驅動動力技術，使無人機最大載重達到500千克，可以把消防水炮和水帶直接拖上百米以上的高空。