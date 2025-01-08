王星飛機上講剃頭過程：每個人必須剃，一棟樓有許多不同國家的人

內地年輕演員王星（又名「星星」），近日經泰國被「賣豬仔」到緬甸妙瓦底（Myawaddy，又譯「苗瓦迪」）詐騙園區，事件引發輿論發酵後，他於周二（1月7日）獲救返回泰國。據《新京報》報道，王星在警方公務機上講述自己失聯的過程，並稱「那裏的每個人都必須剃掉頭髮。」



王星在飛機上講述自己失聯的過程。（新京報）

王星在飛機上講述自己失聯的過程。（新京報）

被問及「你過河後，知道那裏已經不是泰國了嗎？」王星稱，「我不知道，直到武裝人員把我推進車，我才意識到我可能不是在泰國，而是別的國家。」

王星續指，被送入妙瓦底詐騙園區後，自己所在的第2棟大樓裏面至少有50個人，而第3棟大樓裏面的人更多，「而且它很大，有許多來自不同國家的人。」被問到能否走出大樓，王星回答，「我不能。」

至於為何被剃掉頭髮，王星則稱，「每個人都必須剃掉頭髮，別人給我剃的，我自己做不到。」王星還呼籲，一定要注意防范，提高警惕。

由於全程都以英文對答，不少網民注意到王星的英文口語十分流利，並認為這正是他受騙的原因之一，「就是別人要英語口語好的演員，有門檻降低了他的防備。」

王星失聯事件的時間線（泰國時間）：



1. 事件發生前，王星通過微信群收到演員工作通知，決定前往泰國了解工作詳情。



2. 1月2日晚上9點左右，他從中國上海浦東機場出發。



3. 1月3日淩晨2點左右，抵達曼谷素萬那普機場。



4. 隨後，他乘坐安排的車輛前往泰國猜納府，約在早上7點左右到達。



5. 約在早上9點左右，他途經甘烹碧府。



6. 約在上午10:34，他經過泰國達府湄索縣。



7. 接着，約在上午11點左右，王星失去聯繫。

