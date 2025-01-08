王星獲救腿部紅斑疑遭毆打　泰警：為胎記，身體未有施暴痕跡

經泰國被賣豬仔到緬甸妙瓦底（Myawaddy，又譯「苗瓦迪」）詐騙園區的內地年輕演員王星（又名：星星）在失聯4日後，於1月7日獲救安全返回泰國。



近照中，穿着一身白色運動服的星星被剃光頭，腿上有紅斑，有猜測他曾被毆打。對此，泰國國家警察檢查長坦猜·比達尼拉表示，王星在事件中未遭受任何身體傷害。他腿部左側的胎記被誤認為是傷口，但實際上並非來源於任何暴力行為。



泰國當地時間1月7日晚6時左右，泰國國家警察監察長坦猜·比達尼拉布警護送王星（星星）從達府湄索縣出發，乘警用飛機於19:00抵達曼谷第三航空中隊機場。

坦猜表示，泰國警方對此類案件高度重視，辦案高效。並確認王星在事件中未遭受任何身體傷害，身體未有被施暴痕跡。他腿部左側的胎記被誤認為是傷口，但實際上並非來源於任何暴力行為。

坦猜還提到，通過問詢了解到，此案是中國人欺騙中國人赴外國工作的常見騙局，疑犯通過微信聊天邀請受害人赴泰國拍戲，受害人抵達泰國後被帶至泰緬邊境來興府美索縣，又通過自然通道到緬甸，抵達後受害人才意識到被騙。由於案件涉及人口販運，泰國警方後續還將就此做進一步詢問並進行詳細審查。

泰國達府移民局公布王星失聯時間線

1月7日，關於失聯中國演員王星案件，達府警方接到BGF（緬甸邊境衛隊）副指揮官的報告，確認已找到該名失蹤演員。隨後公布如下時間線：

1月3日03:16，王星持中國護照抵達泰國，簽證類別為「非移民簽證」，允許在泰國停留至3月3日。住宿信息為：普吉島Cocotel Phuket酒店。

經查，王星於1月3日03:40從素萬那普機場出發，乘坐一輛灰色豐田Toyota Altis轎車，車牌號為8กณ 5877 กทม，車輛登記所有人為T.K.Y. Leasing有限公司。

根據自動車牌識別系統顯示，1月3日早上9點，該車（灰色豐田Altis）通過了達府湄索縣的檢查站，10:09（泰國時間），再次通過自動車牌識別系統檢查發現該車經過了達府夜速縣的聖王塔金環形交叉路口。

隨後發現，一輛灰色豐田Hilux Revo在達府夜速縣的一家超市接走了王星，該車所有人是泰國籍的拉威。

目前，泰國夜速縣警察局找到名為「威猜」（化名）的男子，他持有無戶籍身份證，並在夜速縣警察局提供了相關信息。威猜承認自己駕駛灰色豐田Hilux Revo接走了王星，地點是在夜速縣的一家超市。

威猜向夜速縣警察局初步陳述稱，一名卡倫族男性軍人指示他前往夜速縣一家超市接王星。達府移民局調查後發現，灰色豐田Hilux Revo並未通過泰緬友誼橋第一號口岸。

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王星失聯事件的時間線（泰國時間）：



1. 事件發生前，王星通過微信群收到演員工作通知，決定前往泰國了解工作詳情。



2. 1月2日晚上9點左右，他從中國上海浦東機場出發。



3. 1月3日淩晨2點左右，抵達曼谷素萬那普機場。



4. 隨後，他乘坐安排的車輛前往泰國猜納府，約在早上7點左右到達。



5. 約在早上9點左右，他途經甘烹碧府。



6. 約在上午10:34，他經過泰國達府湄索縣。



7. 接著，約在上午11點左右，王星失去聯繫。

