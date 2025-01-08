江蘇確診一宗罕見傳染病　患者非洲回國後雙肺大面積病變

江蘇一名男子從非洲回國後，感到身體不適赴醫院檢查，其後確診罕見傳染病「寇熱」（又稱「Q熱」）。



男子的雙肺存在大面積的炎症病變。（網上圖片）

去年11月，江蘇常州一名男子因身體不適前往醫院求診。他表示，10天前，從非洲回國後，便開始出現發熱、咳嗽、乏力以及四肢肌肉酸痛的徵狀，並伴有心慌、胸悶等。胸部CT結果顯示，他的雙肺存在大面積的炎症病變。

醫療團隊為男子安排了支氣管鏡檢查，並通過灌洗液的基因檢測技術，最終鎖定了致病元兇——伯納特立克次體，即寇熱。

治療前後肺部影像對比。（網上圖片）

在醫護團隊的治療與護理下，男子的發熱、咳嗽、胸悶等徵狀逐漸緩解。複診的CT結果顯示，肺部炎症情況得到明顯改善。目前，男子已經順利康覆出院。

據了解，寇熱是一種自然疫源性人畜共患病，在自然界中廣泛傳播，對外界環境的抵抗力很強，在極端環境中可保持長達幾個月的感染性。

此病菌可在農畜，尤其是牛、綿羊和山羊、家養寵物、野生動物及蜱身上發現。寇熱分布遍及全球。處理家畜的人員、乳業工人和農夫等感染寇熱的風險較高。

病菌可在農畜，尤其是牛、綿羊和山羊、家養寵物、野生動物及蜱身上發現。（資料圖片）

急性寇熱的病徵可包括發燒、發冷、頭痛、肌肉痛、疲倦和體重下降。嚴重者會出現急性肝炎和肺炎。部份患者亦可能完全沒有病徵。

寇熱主要是經吸入受染病動物的胎盤組織、胎液及排泄物所污染的微粒而傳播。此外，接觸染病動物及其產品，或食用未經巴士德消毒處理的乳製品也可被傳染。經蜱叮咬及人與人之間的傳播則較為罕見。