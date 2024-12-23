有片｜女子南京景區穿和服打卡遭斥無底線　園區稱已勸離拍照女

內媒《百姓關注》報道，近日，南京植物園內一女子身著和服拍照，遭路人勸阻，影片引發熱議。12月23日，景區回應稱，園區禁止穿和服，涉事遊客已於當日被勸離，景區後續會在門口張貼禁止穿和服的告示。



女子南京植物園穿和服拍照遭斥沒底線。（影片截圖）

女子南京植物園穿和服拍照遭斥沒底線。（影片截圖）

網傳影片顯示，一名女子在南京植物園內身著和服拍照，與其他遊客發生爭執，一名阿姨質問女子：「這裏是南京好嗎，你是怎麼想的？」「不是合適不合適的問題，是沒有底線了知道嗎？」女子穿上外套並表示要離開，回應稱：「我穿個衣服拍照怎麼了？」「不要以這個藉口攻擊辱罵栽贓別人。」

女子南京植物園穿和服拍照遭斥沒底線。（影片截圖）

女子南京植物園穿和服拍照遭斥沒底線。（影片截圖）

12月23日，南京中山植物園景區職員回應稱，涉事女子是入園後自行換上和服，園區內禁止穿和服，影片中女子當日就已被勸離，後續會在門口貼禁止穿和服相關告示。

網民評論：

「公共場合可以穿和服，但是挑這個時候，這個地點，擺明就是不懷好意。」

「她確實不該穿，那畢竟是南京，30萬人呢」

「銘記歷史，不是讓你仇恨國人」

「客觀說穿什麼沒有法律規定可以拘留吧」

