傳知名連鎖月子中心老闆捲款走佬　80門店產婦及新生嬰兒慘遭遺棄

多個內媒報道，網傳內地連鎖月子中心「愛家月子中心」老闆「捲款跑路」，上海、南京、蘇州、無錫、廣州等地多家分店在1月7日人去樓空，大批員工離職，正在坐月子的新手媽媽一覺醒來發現工作人員和月嫂都不在了，自己和嬰兒無人照顧，引發維權潮。



「愛家月子中心」多家分店在1月7日人去樓空，大批員工離職，產婦無人照顧，引發產婦群體的不滿與維權潮。（影片截圖）

「愛家月子中心」多家分店在1月7日人去樓空，大批員工離職，產婦無人照顧，引發產婦群體的不滿與維權潮。（影片截圖）

「愛家月子中心」多家分店在1月7日人去樓空，大批員工離職，產婦無人照顧，引發產婦群體的不滿與維權潮。（影片截圖）

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綜合內媒報道，愛家月子中心由江蘇愛之家母嬰服務集團有限公司打造，全國門店數量超80家。

一名產婦稱，她在去年10月8日在愛家月子中心的上海門店繳費35500元（人民幣，下同），計劃從去年12月9日住到今年1月20日。入住之後，她還繳納了3000元押金。1月7日，月子中心不再提供餐食，並已停止提供服務，她已經回到家裡坐月子。

受害者涉及金額多的達5萬多元，少的則近2萬元。（截圖）

產婦靠外賣充飢

報道指，愛家月子中心已經拖欠廚師和月嫂長達兩個月的工資。部分產婦已經打包好行李，正準備搬離，也有產婦選擇繼續留在月子中心。不過，因為廚師均已離職，現階段留下來的產婦和家屬的三餐只能靠外賣解決。

有人損失達5萬多元

《華夏時報》報道，在一個維權微信群裡看到，受害者涉及金額多的達5萬多元，少的則近2萬元，並且都是全款預付費。

杭州一家愛家月子中心一位新手媽媽表示，她生了一對雙胞胎，完全沒有帶娃經驗。（影片截圖）

杭州一家愛家月子中心一位新手媽媽表示，她生了一對雙胞胎，完全沒有帶娃經驗。（影片截圖）

雙胞胎媽媽手足無措：真的挺難的

杭州一家愛家月子中心一位新手媽媽表示，她生了一對雙胞胎，完全沒有帶娃經驗，面對這種情況手足無措，只想能不能有人幫她帶一下娃，「倆人一晚上沒睡，真的挺難的」。

《華夏時報》報道，截至1月8日下午，在一個愛家月子中心客戶微信群裡客戶自發組織的信息統計表裡，已有來自全國多地近600名消費者參與統計，合計涉及金額超過1000萬元，人數金額仍在不斷增加。

受影響者提供的微信群聊天截圖顯示，落款為「王沛騰和王金平」的消息稱公司已經進入破產程序。

據天眼查，各地愛家月子中心涉及的公司主體中，法人、實控人多數為王沛騰，《華夏時報》多次撥打王沛騰電話，但始終無法接通；多家機構公布的電話也無法聯繫。

據受影響者提供的微信群聊天截圖顯示，落款為「王沛騰和王金平」的一則群消息說：「經過公司最高層的審慎評估和艱難決策，我作為家人及愛家母嬰（職務採購）代王總懷著沉重的心情向大家宣佈，公司因經營不善，已無力繼續維持運營，現正式進入破產程序。」

「自2025年1月7日起，公司將依照相關法律法規，逐步開展清算工作成立清算小組負責後續事宜。在此期間，我們將盡最大努力保障員工的合法權益，配合相關部門做好資產清算、社保封存等工作。」落款時間為2025年1月7日。