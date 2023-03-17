廣州月子中心被爆提供代孕一條龍服務　護士稱：來這沒有自己生的

廣州一家月子中心被媒體曝出提供代孕，引來官方介入。據廣東衛視星期三（3月15日）報道，有記者在廣州江嵐三月月子中心進行明察暗訪時，向護士瞭解代孕資訊時，對方毫不避諱說：「我們提供代孕服務，啥都有，一條龍服務。」



這家月子中心近期迎來一對由代孕媽媽生下的雙胞胎。當記者向護士詢問他們是不是代孕生產時，護士回應：「廢話，真搞笑，要不然你以為人家的媽媽，為什麼給那麼多錢？」

為印證護士說法，記者聯繫到該雙胞胎的父母，對方坦言來該月子中心的都是代孕，沒有自己生的。「我們交錢，他們會安排。」

代孕，俗稱「借腹生子」，是指有意生育者尋找協力廠商進行妊娠、分娩的生育方式，是輔助生育的一種方式，也是最具爭議的一種。需要代孕的原因各種各樣，包括不能或不適合自然懷孕、分娩、女性把代孕作為一種個人生活方式的選擇等。

有記者在廣州江嵐三月月子中心進行明察暗訪時，向護士瞭解代孕資訊時，對方毫不避諱說：「我們提供代孕服務，啥都有，一條龍服務。」（廣東衛視）

代孕在中國屬違法。江嵐三月月子中心提供代孕的消息傳出後，廣州衛健委星期星期四（16日）淩晨發布公告稱，當局已對相關月子中心展開調查，指中心涉嫌存在未取得《醫療機構執業許可證》，擅自使用醫療器械為產婦提供診療服務的行為，已依法以立案調查。

至於該機構是否提供代孕服務，當局沒有正面回應，只表示正同相關部門進一步調查。當局強調，會對任何違反醫療衛生法律法規的月子服務機構予以查處。

雖然官方並沒有證實月子中心操辦代孕屬不屬實，但記者與護士和新生兒家長15秒對話的影片在中國社交媒體引發網民廣泛討論，並登上微博熱搜。

廣東衛視公布的15秒對話影片破千萬次觀看：

網民對代孕反應兩極化

網民對代孕出現兩極化的反應，大多數部分網民認為，代孕猶如將子宮當成可出租的物品，將胎兒作為交易對象，違背道德倫常。不過，也有小部分的人認為，隨著相關醫療技術更成熟，代孕也是產子可行的方法之一。

有網民擔心，代孕被默許將意味著女性被物質化，這將引發一系列社會問題。

廣州江嵐三月月子中心被踢爆提供代運服務。

微博大V「強強記事」說：「人體器官一旦成為買賣，人就變成了商品。到那時會有多少少女是非自願代孕？婦女拐賣案件數量也會上升，甚至還會有多少被遺棄的新生嬰兒。」

另一名微博大V「clara安心」補充，被拐賣去代孕的女性不限於農村、貧困地區的姑娘，因為委託方對代孕母體是有要求的，而他們往往更傾向於漂亮，健康，高學歷和智商的女子，而「條件越好，越可能會被人盯上」。

不過，也有一些網民則認為，在你情我願的情況下，代孕實際上是讓女子對自己的身體有話語權。

網民「倔強的匹諾曹」說：「感覺這種問題不涉及到女性的權益什麼的，畢竟都是自願，如果你不是想要獲得某種利益，你也不會成為代孕的對象，你不願意也沒人強迫。」

有網民更是調侃說，中國女星鄭爽看到這則新聞後肯定會感到很冤。鄭爽在2021年稱因代孕棄養、逃漏稅等醜聞，被官方列為劣跡藝人，遭到封殺。

內地女星鄭爽從代孕棄養風波再到陰陽合同逃漏稅等，現已被封殺。(微博)

鄭爽當時被指在美國以代孕方式生育孩子，引起非議。據「中新社國是直通車」報道，婚姻法律師張起淮說，代孕在中國屬於違法，但中國人到國外代孕和中國國內法律無關。

代孕仲介專挑法律漏洞形成黑色產業鏈

中國衛生部在2001年頒佈《人類輔助生殖技術管理辦法》規定，禁止以任何形式買賣配子、合子、胚胎，且醫療機構和醫務人員不得實施任何形式的代孕技術。

國家衛健委等12部門在2015年，還專門成立了全國打擊代孕專項行動領導小組，制定印發了《開展打擊代孕專項行動工作方案》，在全國範圍內開展打擊代孕專項行動。

2017年4月17日，上海市，實拍90後女孩小陳才結束代孕不久的生活。 當時官媒曾談論代孕，外界一度以為中國將開放代孕。（圖源：VCG）

不過，由於上述辦法的約束對象僅限於醫療機構和醫務人員，委託代孕者及代孕者都沒有相關的法律懲處措施，因此一些代孕機構仍遊走法律邊緣，形成黑色產業鏈。

違法成本過低也是導致代孕現象屢禁不止的原因之一。四川矩衡律師事務所律師郭小明告訴中新網，目前違法代孕的法律責任只是警告和3萬元（約5800新元）以下罰款，處罰的是醫療機構。

這筆數額遠不及醫療機構可賺取的代孕費用。據《新京報》報導，一家位於廣東的代孕機構曾在2021年透露，一次代孕的全部價格約65萬元。

專家：中國難以實現代孕合法化

在許多中國人眼中，「傳宗接代，香火不滅」乃傳統倫理。對一些結婚多年仍無法生育的夫妻而言，代孕或成了他們最後的選擇。

據中國人口協會、國家衛計委2016年8月聯名發佈的《中國不孕不育現狀調研報告》顯示，中國不孕症患病率預計將從2017年的15.5%增加到2023年的18.1%，高於同期全球水準。在這樣的情況下，代孕該不該放開？

內地開放三孩政策，但生育率仍低。（視覺中國）

專家認為，代孕在中國的合法化之路在可預見的未來仍很難行得通。廣東省人口發展研究院院長董玉整接受《南方日報》採訪時指出，代孕存在非常複雜的倫理爭議。

他解釋，生殖輔助技術的發展可能導致下一代血緣關係複雜化，使倫理關係難以界定。他說，『人倫是建立在血緣關係基礎上的，但如果沒有血緣關係，親情如何建立？人與人之間，上下代之間，社會關係如何處理？孩子的身份認同會否出現問題？」

中國政法大學人權研究院常務副院長張偉也認為，代孕合法化將會產生很多的社會問題。「比如，法律上如何確定孩子的母親？如果代孕生下來的孩子有缺陷和畸形怎麼辦？代孕母親和提供卵子的母親誰有撫養義務？代孕後棄養了，是否構成遺棄罪？」

張偉認為，代孕是科技發展給人類帶來的煩惱，本質上也是人權問題。

廣州江嵐三月月子中心被踢爆提供代運服務。（影片截圖）

全國人大代表、著名作家蔣勝男曾於2021年全國兩會提交有關代孕的提案，建議國家層面儘快完善有關代孕方面的法律規定，將非法代孕早日納入刑法規制的軌道，讓其不再游走于法律與道德的邊緣。

隨著中國人口危機日益加深，生育率持續下降，當局如何妥善處理輔助生育引發的一系列法律和倫常問題至關重要。如何確保相關政策在鼓勵生育的同時，不觸犯人們的道德底線和倫常規範，説明不孕不育夫婦實現育兒夢，也將是政策制定者的一大挑戰。

本文獲新加坡《聯合早報》授權轉載。

