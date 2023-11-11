月子中心護理師心情不好 將初生嬰打到腦出血 被揭發才下跪求饒
撰文：中天新聞網
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花大錢住月子中心，沒想到變這樣。大陸陝西一家月子中心的護理師，因為心情不好，竟然多次用力狂拍剛滿月的小嬰兒，疑似因此造成腦出血。
根據《四川觀察》報道，陝西咸陽一家月子中心的一名辛姓護理師，9月8日多次用力拍打一名剛滿月的嬰兒，經醫院診斷為腦損傷、顱內瘀血、急性呼吸衰竭。辛姓護理師坦承，自己因家務情緒失控，確實用力拍打了孩子。目前月子中心的負責人劉先生已將該名護理師停職。東窗事發後，辛某嚇得下跪求饒，求受害家屬原諒。
身為護理師竟有這樣的行為，實在令人髮指：（按圖了解）
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受虐嬰兒母親自責不已。她難過表示，事發前幾天因為自己發燒，月子中心建議她跟孩子分開，孩子就被這名辛姓護理師單獨照顧了兩天兩夜，晚上時孩子甚至完全不在她的視線範圍內。她本想「這樣的專業機構應該會有24小時無死角監控，我便放心地把孩子交給了護理人員。」怎料，兩天後孩子就出現吐奶、精神不濟等情形。母親發現不對勁才馬上送醫。
醫生仔細檢查，在該名嬰兒背後發現多處瘀青等傷痕。母親氣憤地立刻報警，警方上門調監視器，看到畫面全都傻眼，因為辛某多次用力拍打，進而造成小嬰兒背部瘀青。辛某也承認因孩子不斷吐奶，加上自己心情不好才故意用力拍打孩子的背。
擔心受虐腦出血有後遺症，目前該名嬰兒仍在醫院進行治療。警方將辛某拘留15天，並處以罰款1000元人民幣，還將調查是否有更多的不當行為。
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