東莞月子中心嬰兒腹脹送醫後不治　家屬稱花11萬治療無賠償未道歉

《南方都市報》報道，11月7日東莞市厚街鎮貝佳樂月子中心一個嬰兒因腹脹緊急送院，就醫後不治。當地回應稱該月子中心已停業整頓，正轉移安置其他產婦和嬰兒。



東莞月子中心嬰兒腹脹送醫後不治。（南方都市報）

閉路電視畫面。（南方都市報）

據嬰兒家屬表示，除了餵奶，孩子都是由月子中心護理師看護。11月7日晚10點餵奶時，媽媽才發現孩子手腳冰涼、全身黑紫，趕緊將孩子送醫，但次日下午孩子還是離開了人世。

嬰兒的病情通知書顯示，孩子診斷為發紺、腹脹、新生兒肺炎、腸梗阻、新生兒代謝性酸中毒、新生兒休克、高鉀血症、凝血功能異常、新生兒貧血、急性腎功能衰竭。

嬰兒的病情通知書。（南方都市報）

家屬給寶寶準備的滿月宴衣服。（南方都市報）

家屬質疑月子中心照顧不善，事發時未能專業處理耽誤救援時間。孩子母親表示，「護理人員全程都沒有跟我們匯報過。監控視頻裏，她還說了一句『你今天怎麼變色了呀』，她都已經知道寶寶變色了，也沒當一回事，錯過了最佳搶救的時間。」

家屬表示，他們已於事發當日報警，孩子的治療也花費了11萬元（人民幣），因事發月子中心，他們希望對方承擔費用，但對方稱自己無責，要求刪掉社交媒體上的帖子才願意賠償，雙方未能協商一致。

涉事公司聲明。（南方都市報）

孩子家屬表示至今未收到月子中心的道歉，在合同到期時還被要求按時搬離，「我姐當時就崩潰了，她說，寶寶在這裏出了事，你們還要趕我走，你覺得這樣對嗎？」

貝佳樂月子中心有關負責人回應稱，此事已委託律師，將在政府有關部門主持下與家屬溝通。當地表示，目前月子中心已停業整頓，加快妥善解決其他產婦和嬰兒轉移安置事宜。