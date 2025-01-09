中共中央政治局召開會議　研究部署西藏定日抗震救災工作

中共中央政治局常務委員會周四（1月9日）召開會議，研究部署西藏定日抗震救災工作。國中共中央總書記、國家主席習近平主持會議並發表重要講話。



西藏地震災情照片。（Reuters）

西藏地震災情照片。（Reuters）

會議指出，西藏定日6.8級地震發生以來，在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，有關地方和部門反應迅速、組織有力，廣大黨員幹部群眾團結奮戰，特別是國家綜合性消防救援隊伍、解放軍、武警部隊和央企等救援力量，克服高寒缺氧困難，爭分奪秒搜救被困人員，最大限度減少人員傷亡，抗震救災總體順利。

會議強調，現在抗震救災工作處在關鍵階段，不能有絲毫松懈。要把工作做得更細一些，堅決打贏抗震救災這場硬仗。要繼續開展救援善後工作。要組織醫療專家會診，全力救治受傷人員。要用心用情保障受災群眾基本生活，統籌好臨時安置和過渡期安置，確保受災群眾溫暖過冬。要加快災後恢復重建，抓緊做好基礎設施修復和廢墟清理工作，盡快恢復災區正常生產生活秩序。要切實做好社會穩定工作，及時排查化解各類矛盾糾紛，做好權威信息發布。要進一步提高重點地區房屋、基礎設施抗震能力和地震災害應對能力，做好各項應急準備。

習近平發表講話。（示意圖片/央視新聞）

會議要求，地方黨委和政府要切實擔起政治責任，各有關方面要密切協同配合，各級幹部要堅守一線、全力以赴，基層黨組織和廣大黨員要充分發揮戰鬥堡壘作用和先鋒模範作用。