安德魯王子中國商業夥伴否認當間諜　法庭公布身份為商人楊騰波

英國安德魯王子（Prince Andrew）的一名中國親信兼商業合作夥伴，因被指與中國政府有重要聯繫，在英國捲入「中國間諜」風波。英國法院12月16日下午裁定，解除對其保持匿名的禁令，公開其名字為楊騰波（Yang Tengbo），也被稱為Chris Yang。



圖為2018年12月12日，安德魯王子出席在倫敦聖詹姆斯宮舉辦的活動，與時任中國駐英大使劉曉明交談時，楊騰波在旁。（中國駐英國大使館圖片）

楊發聲明表示，是他申請解除該命令，以便自己能公開否認間諜指控。他強調，自己不是間諜，「沒有做任何錯誤或非法的事情，英國內政部對我提出的擔憂是沒有根據的」。

英國《衛報》報道，楊騰波現年50歲，曾任顧問公司Hampton Group董事長，在英國生活近20年。2021年，他首次在英國邊境被反恐部門攔截，並勒令交出設備調查。法庭文件稱，楊長期往返中國和英國之間。

英國去年初以國家安全考量為由，禁止楊騰波入境，他後來向特別移民上訴委員會 (Special Immigration Appeals Commission, SIAC）提出上訴，法庭在12月12日發布書面裁決駁回，令事件曝光。不過，法庭維持其匿名命令，媒體不得揭露其身份。在禁令於16日解除前，法庭文件均以代號H6稱呼楊騰波。

英國皇室：圖為英國安德魯王子（Prince Andrew）2023年12月25日參與皇室聖誕節儀式。（Reuters）

楊騰波發聲明 自稱政治氣候變化受害者

楊騰波發聲明稱，他對被英國排除在外感到震驚，並否認自己曾做過違背英國利益的行為。他表示，媒體和其他地方存在大量猜測和誤報，他正申請再次提出上訴。他又稱，「政治氣候已經發生了變化，不幸的是，我成為了受害者。當關係良好並且尋求中國投資時，我在英國受到歡迎。當關係惡化時，就會採取反華立場，我就會被排除在外」。

楊騰波自稱是白手起家的企業家，致力於在東西方之間建立夥伴關係並架起橋樑，又自稱「為英國帶來了數億英鎊的投資」。他強調，他20年來在英國建立了私人生活，並熱愛這個國家作為第二個家，「我絕不會做任何損害英國利益的事情」。

根據法庭文件，楊與安德魯關係非常密切，他曾被授權代表安德魯與中國的潛在合作夥伴和投資者洽商。根據SIAC的裁決書，楊手機文件顯示，他故意掩蓋自己與中國共產黨和統戰部的聯繫，且在英國知名人士和中國高級官員之間建立關係，而這些關係可被中國政府利用。