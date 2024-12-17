安德魯王子中國商業夥伴被指「間諜」　中國駐英使館予以強烈譴責

英國安德魯王子（Prince Andrew）的一名中國朋友及商業合作夥伴被指與中國政府有重要聯繫，捲入「中國間諜」風波。對此，中國駐英國大使館再就這名中國商人被英方禁止入境英國予以強烈譴責。



中國駐英國大使館17日發聲明表示，有關人士已發表聲明澄清。少數英國議員的反華鼓噪正暴露他們的陰暗心理以及狂妄和無恥。其目的是誣衊抹黑中國，打壓英國華人群體，破壞中英正常人員往來。

中英關係：圖為2015年10月19日，為迎接習近平訪英，在倫敦掛起的中國國旗與英國國旗。（Getty）

聲明強調，中國黨和政府一貫主張各國在相互尊重主權和領土完整、互不干涉內政、平等互利等原則基礎上發展友好合作關係。中方不僅是這麼說的，也是這麼做的。這也是中國朋友遍天下的根本原因。

聲明重申，中國共產黨領導的統一戰線工作，旨在團結各黨派、各階層、各民族、各團體以及各界人士，促進中國共產黨與黨外人士的合作，促進中國與世界各國開展正常民間人文交流、發展友好關係。中國的統一戰線工作光明磊落、無可厚非。英方一些人蓄意詆毀中國統一戰線工作，其用心十分險惡，但決不可能得逞。

關於中英關係，中方一貫認為，一個健康穩定的中英關係不是一方對另一方的恩賜，而是雙方共同利益所在。英方應該端正對華認知，認清歷史大勢，在相互尊重、互不干涉內政、平等互利等原則基礎上處理對華關係。

圖為2017年1月18日，一列由中國義烏出發、駛入英國巴金（Barking ）鐵路貨運站的列車到達，一名婦女手持英國和中國國旗在場歡迎。（Getty）

中方敦促英方立即停止製造事端，制止反華政治操弄，停止破壞中英正常人員交往。