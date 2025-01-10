西藏地震｜定日縣錄得逾1600次餘震　最大達4.4級

西藏日喀則市定日縣周二（7日）發生6.8級地震，震源深度10公里。截至今日（10日）上午8時，當地記錄逾1600次餘震，最大餘震達4.4級。



三級及以上餘震分布圖。（央視）

西藏地震災情照片。（Reuters）

截至今日8時，西藏定日6.8級地震共記錄到餘震1601次，其中2.0級以下1239次，2.0-2.9級324次，3.0-3.9級34次，4.0-4.9級4次，5.0級以上0次。目前最大餘震為4.4級，距主震約18公里。

周四（9日），中共中央政治局常務委員會召開會議，研究部署西藏定日抗震救災工作。國中共中央總書記、國家主席習近平主持會議並發表重要講話。

會議強調，現在抗震救災工作處在關鍵階段，不能有絲毫鬆懈。要把工作做得更細一些，堅決打贏抗震救災這場硬仗。要繼續開展救援善後工作。要組織醫療專家會診，全力救治受傷人員。要用心用情保障受災群眾基本生活，統籌好臨時安置和過渡期安置，確保受災群眾溫暖過冬。要加快災後恢復重建，抓緊做好基礎設施修復和廢墟清理工作，盡快恢復災區正常生產生活秩序。要切實做好社會穩定工作，及時排查化解各類矛盾糾紛，做好權威信息發布。要進一步提高重點地區房屋、基礎設施抗震能力和地震災害應對能力，做好各項應急準備。