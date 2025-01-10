美駐中大使批「好戰錯誤」：曾建議北京與台灣對話但遭拒絕

即將離任的美國駐中國大使伯恩斯（Nicholas Burns）近日接受《外交事務》（Foreign Affairs）雜誌編輯庫茨-菲蘭（Daniel Kurtz-Phelan）Podcast專訪時表示，北京對台灣採取好戰政策是「錯誤」，並建議北京應與賴清德進行對話，但遭北京拒絕。



伯恩斯回顧自2022年出任駐中大使以來的經歷，強調美國始終履行《台灣關係法》的承諾，堅持兩岸分歧必須以和平方式解決。伯恩斯指出，「我們挑戰中國，認為他們須以和平方式解決爭端。我們認為，中國政府應有更好的做法，與台灣當局對話，與賴清德對話，但他們拒絕這麼做」。

習近平2024年4月26日在北京人民大會堂與美國駐華大使伯恩斯握手（Pool via REUTERS）

2024年11月15日，由中美交流基金會（China-United States Exchange Foundation）主辦的「香港中美論壇 2024」首日會議在香港瑞吉酒店舉行，美國駐華大使伯恩斯（Nicholas Burns）通過視像發言，2人均強調中美關係的重要性、複雜性。（毛詠琪攝）

針對台海局勢，伯恩斯認為美國必須每天做好準備，不能僅考慮5年或10年後的情況。他還指出，包括日本、菲律賓等國家在內的盟友對台海議題的立場日益積極，並表達對台灣的政治支持與人道援助。

他同時提到，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）過去兩年多次警告，如果台灣海峽遭封鎖，將對全球經濟造成嚴重影響。此外，伯恩斯重申，美國在印太地區的力量源於其堅固的盟友網絡，這包括日本、韓國、菲律賓、泰國和澳洲等條約盟國。「如果要在美中競爭中勝出，美國必須與盟友保持緊密關係，不能拋棄他們。」

2024年11月5日，由中美交流基金會（China-United States Exchange Foundation）主辦的「香港中美論壇 2024」首日會議在香港瑞吉酒店舉行，中國駐美大使謝鋒（Nicholas Burns）通過視像發言，2人均強調中美關係的重要性、複雜性。（毛詠琪攝）

在談到南海問題時，伯恩斯指出，美國已明確警告中國，不應跨越南海紅線，並重申美國在《共同防禦條約》下對菲律賓的協防義務。他批評中國在東海和南海的行為破壞地區穩定，並呼籲以競爭為主、交流為輔的方式處理美中關係。

至於繼任者伯恩斯表示，希望新任大使帕度（David Perdue）任內能順利應對挑戰。他回顧45年的外交生涯，認為美國的實力在很大程度上來自於同盟關係，並強調要維持國際領導地位，必須謹慎處理盟友關係。