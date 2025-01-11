王星被「賣豬仔」事件掀泰國旅遊退票潮　春節假中國客或降達20%

演員王星近日到泰國拍攝遭「賣豬仔」到緬甸一事引發了廣泛關注，並對泰國旅遊業造成影響。人心惶惶下，中國多家旅遊平台及旅行社證實，近期出現不少旅客要求退票，許多人在社交媒體上詢問如何取消前往泰國的行程。泰國出境旅遊協會預測，在即將到來的春節假期，中國旅客人數可能下降10%至20%。



根據泰國官方數據，2024年迎來超過3500萬名外國遊客，消費額達1.6兆泰銖（約3592.8億港元），其中中國旅客數量最多，達670萬人次。然而，王星的事件卻讓許多潛在的旅客感到不安。

王星在中國並不為人所知，但因收到拍攝邀約而前往泰國，卻在抵達後不久被綁架至緬甸的詐騙園區。此事件震驚了中國社會，並引起中泰兩國政府的介入，王星於7日成功獲救並返回泰國。儘管他在鏡頭前表示「泰國很安全，還會再來」，但網友們對此表示質疑，並出現抵制前往泰國的聲音。

王星到泰國拍攝遭「賣豬仔」到緬甸後獲救：

報道指出，中國各大旅遊平台和旅行社的泰國旅遊諮詢量顯著上升，許多旅客已經開始申請退改。攜程客服表示，因為王星事件而要求退票的乘客數量激增。攜程上海的一家實體店經理也提到，前往泰國的旅遊預訂量大幅減少，目前僅有一個小型團體計劃在月底出發，參加人數只有十幾人。

在中國生活時尚平台小紅書上，關於「如何取消我的泰國之旅？」的貼文光在1月9日一天就達到38萬篇。一名來自浙江的女士表示，原本與朋友計劃在春節期間前往泰國，但在得知王星事件後，她們一致決定取消行程，「出於基本的安全考慮，我們改變了主意，尤其是我們四個女人一起旅行」。

泰國出境旅遊協會（TTAA）估計，即將到來的春節假期期間，赴泰中國遊客數量可能下降10%至20%。長期研究旅遊產業的高級經濟師趙煥焱則分析，旅遊業具有很明顯的脆弱性，一旦有任何天災人禍，都會在短期內形成影響，遊客會立即用腳投票，故預計今年春節的泰國旅遊會有一些影響。