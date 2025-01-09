21歲內地少女與相識不夠一個月網友赴泰國失聯　父親心急如焚求助

內地演員王星在泰國被賣豬仔到緬甸妙瓦底（Myawaddy，又譯「苗瓦迪」）詐騙園區獲救，引發全國關注，內媒揭發有大批國人仍然受困在詐騙園區。



一名內地男子8日（周三）向泰國國家警察總局遞交申請書，請求幫助尋找他的21歲女兒，指其女兒近日與在網上認識不到一個月的朋友赴泰國後失聯。



21歲內地少女與認識不夠一月網友赴泰國失聯。（影片截圖）

內地男子8日向泰國國家警察總局遞交申請書，請求幫助尋找他的21歲女兒。（影片截圖）

內媒《大象新聞》報道，男子的女兒21歲，與在網上認識不到一個月的朋友同赴泰國並入住曼谷的酒店，抵達後才告知母親。

母親曾叮囑女兒不要去緬甸，女兒回覆稱「我又不傻，我不敢去」。女兒還與母親分享了位置，直至6日下午4點以後，女兒未再和母親聯繫。

當地警方查閱閉路電視片段，發現一輛白色商務車將該女子接送至酒店，但監控內的酒店和女子發送位置給母親的非同一家，經查該女子於6日早上9點退房。泰媒稱失聯女孩剛大學畢業，第一次來泰國，警方正在進一步追查該女子的下落。