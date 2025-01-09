兩女赴泰國｢看瀑布｣失聯　疑遭武裝押運至緬甸　家屬被索贖金20萬

據內媒《新京報》與《瀟湘晨報》報道，近日有家屬求助稱，有兩名20多歲的女孩於2024年12月27日受邀去泰國旅遊後，被帶入緬甸詐騙園後失聯。



兩女赴泰國｢看瀑布｣遭運至緬甸失聯。（網絡圖片）

報道指，失聯女子為林美玲與許好寧，據介紹，兩人計劃的第一站是泰國的一處瀑布景點。在大約國內時間凌晨1點30分，兩人在泰國曼谷坐上一台由「朋友」派來接機的商務車。

到了12月27日上午十點左右，兩人被強制轉乘到一輛吉普車上。期間，兩人在車上被控制了人身自由，並被取掉了手機卡。此時兩人意識到自己被騙。吉普車繼續前行，通過泰國和緬甸的交界處，進入緬甸境內。

兩女赴泰國｢看瀑布｣遭運至緬甸失聯。（新京報）

兩女赴泰國｢看瀑布｣遭運至緬甸失聯。（新京報）

兩女赴泰國｢看瀑布｣遭運至緬甸失聯。（網絡圖片）

林美玲男友稱，兩個女孩被安排連夜前往瀑布所在地，以為只是為了節省時間。另一位當事人的朋友小琦稱，後來才知道前往瀑布和妙瓦底是一個路線。定位顯示，兩名女孩被帶入妙瓦底大象園區，對方還曾提出索要20萬元贖金。

兩女赴泰國｢看瀑布｣遭運至緬甸失聯。（新京報）

據《瀟湘晨報》報道，許好寧的父親介紹，1月4日、5日，女兒通過社交軟件與家人聯繫時，疑似已經被控制，控制者提出拿贖金贖人。

聊天記錄顯示，許好寧和林美玲對於自己的處境非常不樂觀，多次提到：「我現在真的好絕望」「我真的好想去死」「那個看守我們的人進來了」等內容。