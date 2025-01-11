兩女受邀到泰國被以｢看瀑布｣為名賣到緬甸　親友證實人已安全返國

演員王星赴泰被騙緬甸電詐園一事引發社會廣泛關注後，陸續有同類事件曝光。據早前報道，近日有家屬求助稱，兩名20多歲的女孩—林美玲、許好寧受邀去泰國旅遊，在2024年12月27日被以「看瀑布」為名帶入緬甸詐騙園，並於今年1月5日失聯。據《新京報》周六（11日）報道，事件迎來突破性進展，兩名失聯女生的父親、男友，以及民警分別證實，事主已經安全，目前已經回國。



報道指，周四（9日）晚上7時，許好寧的父親接到女兒從泰國曼谷打來的視像電話，稱已經安全，並準備於次日回到老家湖北。林美玲男友證實，林女同日下午6點53分報平安，目前人已在武漢，兩名女子都未遭遇人身傷害。

周五（10日）湖北黃石陽新縣公安局陶港派出所民警證實，許好寧目前已經回國。同日下午，許父向媒體稱：「在兩個女孩的親友和反詐志願者，以及各大媒體，更加上廣大網友給力的頂流幫助下，女孩今天已經安全抵達國內機場，並無任何人身傷害，疑是一起綁架敲詐案。目前公安部門正在進行相關筆錄工作，請大家不要相信更多後續謠言。」

兩女赴泰國｢看瀑布｣遭運至緬甸失聯，家屬發布尋人消息。（網絡圖片）

許好寧與林美玲。（新京報）

據許好寧好友小琦介紹，26歲的許女在上海從事醫美工作，性格外向，熱愛旅遊。聊天記錄顯示，一位自稱也做醫美行業、名叫「洛洛」（後微信改名為「夢夢」）的人對許稱有間醫美公司元旦期間在泰國開年會，邀請她過去，但未提到具體做什麽，只稱每天會提供8000到10000元人民幣的報酬。許於是拉上了29歲好友林美玲一同前往，打算順便在泰國玩一玩，計劃元旦前回來。報警回執單顯示，兩人於2024年12月26日分別從武漢、上海乘坐飛機到曼谷，其中許好寧的班機抵達曼谷廊曼機場的時間為27日0時10分。

小琦稱，「洛洛」那邊有好幾個人，有男有女，負責訂機票、酒店，安排一切行程。抵達曼谷廊曼機場後，對方派來的司機接上她們，連夜開往泰緬邊境。小琦稱，許好寧透露，對方告訴她們在兩國邊境附近有一個叫「Thi Lo Su」的瀑布，是泰國最大最漂亮的瀑布，十分適合「打卡」。於是，她們計劃12月27日上午在瀑布玩，下午返回曼谷。在車上，兩人對比地圖發現行車軌跡是在往瀑布開的，因此雖不理解為何要連夜趕路，但也未多加懷疑。

對方告訴她們在兩國邊境附近有一個叫「Thi Lo Su」的瀑布，是泰國最大最漂亮的瀑布，但車程路線與前往緬甸的幾乎重疊。（新京報）

報道指，經搜索發現，從廊曼機場到Thi Lo Su瀑布，與到緬甸妙瓦底（Myawaddy，又譯「苗瓦迪」）有約6個小時車程路線幾乎重疊。27日上午，到了離瀑布還有三四公里的地方，司機說還要接人，並停車，隨後數名腰間別槍的男子將林美玲、許好寧強行推到了一輛皮卡車上，其間她們跨過一條河，路上還被槍抵著換了好幾輛車。地圖定位顯示，車一路開到緬甸妙瓦底大象園區的大象國際度假村酒店，其距離泰緬邊境莫伊河8公里。到達酒店後，她們被關進了一個房間。

當日下午，許好寧打電話給小琦，稱她已經被押到園區，回不去曼谷了。一開始，小琦並不怎麽相信許的話，納悶為什麽被控制了還可以使用手機，但她仍幫對方報了警。而林美玲也在向男友求助，聊天截圖顯示，當時林女隨身攜帶的物品，除了手機外均被沒收，電話卡也被拔，但有人幫她連上了無線網，房內還有兩個男人，可以隨便上網，但她害怕被發現外界求助，每發幾條便會刪一刪。

聊天紀錄。（網絡圖片）

接送受害者的車輛。（新京報）

28日，林美玲再給男友發了一張所在位置的照片，可見是一個裝有防盜網的窗戶，外有一個藍色噴泉，以及兩棵高聳的樹，池邊還擺著白色椅子。林女表示，她看到不斷有新人被送進來，其中有男孩被用電棍打，被用腳踢，非常慘烈，但她自己和許好寧沒有受到傷害。她還聽到裏面的人說，翌日她們或會被帶到其他地方，有名老闆以一人兩萬美元的價格把她們買下。

當晚，林美玲被其他人帶出外面吃飯，許好寧沒有去，她與林美玲男友聯繫，稱帶她們來的司機叫「毛毛」，有福建口音，皮膚很黑，眼睛較小是單眼皮，身高約在1.73米，但她懷疑對方可能只是個幹活的人，上面還有老闆。到了1月3日，一份林美玲和親友的聊天記錄顯示，園區一方讓家人準備20萬元人民幣，否則第二天把她們以25萬元人民幣的價格賣到會所，並稱他們不想等了。聊天記錄還顯示，許好寧和林美玲對於自己的處境非常不樂觀，多次提到「我現在真的好絕望」、「我真的好想去死」、「那個看守我們的人進來了」等內容。

事主多次提到「我現在真的好絕望」、「我真的好想去死」、「那個看守我們的人進來了」等內容。（新京報）

據曾多次參與營救緬甸被困人員的志願者范遙（化名）介紹，涉事的園區也叫高科技園區，類似國內的工業園區，由發展商將樓租出去，園區內每一棟辦公樓里都有數家從事網絡詐騙的公司。

至於妙瓦底，西南政法大學教授謝玲在一篇論文中提到，當地是在2019年後才出現大批詐騙犯罪團夥。她分析，各方對緬北的詐騙犯罪打擊力度加大，犯罪成本升高，導致當地詐騙團夥急於尋找他處，而位於緬東的妙瓦底地區處於大湄公河流域，水系四通八達、易於藏匿，且有著和緬北類似的政治生態環境。

范遙認同這樣的說法，他表示，妙瓦底軍政府與反政府武裝、地方武裝之間利益關係錯綜複雜，互相牽制。他還介紹，緬東很多地方用的都是泰國電話卡，並說泰文。