內地「玻璃大王」投資百億創建福耀科大　目標比肩史丹佛

教育部官方網站1月13日公告，擬同意設置福建福耀科技大學等14所本科高校，並進行公示。根據《普通高等學校設置暫行條例》等相關規定，以及第八屆全國高等學校設置評議委員會的考察結果，經教育部審議，這14所本科高校獲得初步批准設置，其中包括福耀科技大學。



《海報新聞》報道，福耀科技大學由福耀集團創辦人、有「玻璃大王」之稱的曹德旺發起，首期由河仁慈善基金會捐資100億元創辦，是一所民辦公助、非營利、公益性大學。曹德旺曾表示，「要將福耀科技大學打造為中國的史丹福大學」，並承諾學校收費按照公立大學標準執行。

在內地有「玻璃大王」之稱的曹德旺。（微博）

綜合媒體報道，福耀科技大學定位以理工科為主，設有本科和研究生教育，現已成立材料科學與工程學院等教學機構。校園佔地1273畝，預計未來辦學規模可達到全日制在校生1.2萬至1.3萬人。去年4月，西安交通大學原校長王樹國受聘擔任該校校長，其與曹德旺的握手照片在網絡熱傳，也引發外界對這所大學的高度關注。

福耀科技大學。（微博）

美國史丹福大學被譽為「矽谷搖籃」，與當地高科技產業和創新生態密切相關。分析認為，曹德旺若要將福耀科技大學比肩史丹福，不僅需要更多區位與產業連動的支持，還需克服環境上的先天不足，方能實現一加一大於二的效果。