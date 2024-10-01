河南21歲速遞員工作20餘天後跳橋亡　生前曾被公司罰款提離職被拒

21歲大專生小喬在河南駐馬店韻達快遞有限公司（下稱「駐馬店韻達公司」）工作不足一個月後跳江身亡。家屬表示，小喬生前曾向朋友透露擔心不能領取薪金而不敢離職。



《紅星新聞》《極目新聞》報道，死者姐姐喬女士介紹，小喬是江蘇某職業技術學校三年級學生，原定2025年1月畢業。今年8月，小喬在駐馬店韻達公司做送貨員，按件數算工資。

9月20日下午3時許，喬女士收到弟弟發來消息，稱自己騎公司的三輪車時撞上路緣，有零件撞壞需要維修。喬母得悉後，向小喬轉帳200元（人民幣，下同）作為車輛維修費。

然而，喬母當晚7時許收到小喬發來的訊息，「媽，謝謝你，我當你的兒子很開心。我什麽都做不好是我的原因，你什麽都包容。我很愛你，我對不起你，我是累贅……」。家人見狀連忙報警，未料收到小喬跳下練江河大橋的消息。

小喬生前向母親發送的信息。（極目新聞）

死亡醫學證明顯示，小喬於9月20日晚被確認死亡，死亡原因為「淹溺和沉沒」。從小喬開始在韻達駐馬店公司工作到事發，僅僅過去20餘天。

喬女士稱，小喬性格陽光開朗，但直至事發後查看其手機，家人才意識到他在工作期間有不小的心理負擔。

據介紹，小喬曾因出現失誤被罰款100元，他與朋友聊天時提到想辭職，但公司希望等有新人接替其工作後再讓他離開。小喬擔心若直接離職，自己未能領取工資。9月12日，小喬在朋友圈文稱「我都不準備幹了，這邊領導不是很靠譜」。

小喬曾被公司罰款。（極目新聞）

小喬曾向朋友透露想辭職，但公司希望等有新人接替其工作後再讓他離開。（紅星新聞）

喬女士稱，家屬向韻達駐馬店公司討要說法時，公司工作人員卻稱小喬未與公司簽訂勞動合同。駐馬店市人力資源和社會保障局工作人員表示，若小喬沒有簽訂勞動合同，其實可以直接辭職離開。相關糾紛可申請仲裁，或提起民事訴訟，通過法律途徑解決。

9月29日，相關知情人士稱，涉事公司並非韻達公司直屬機構，而是一個加盟網點。具體事宜網點工作人員正在與家屬對接、協商。9月30日，喬女士稱事情目前「已解決」，但未透露具體解決方案。

小喬的工作服。（極目新聞）

內地律師指出，小喬在韻達公司站點打工，有工衣和工號，可證明其受站點管理，形成附屬關係，雖雙方未簽訂勞務合同，但根據勞動合同法的規定，自用工之日起即與用人單位建立事實勞動關係。若小喬提出離職後，公司以「未找到新人接替」為由拒絕結算工資，則屬違法。

律師續指，站點對於小喬死亡是否有責任，主要在於站點的有關行為與其死亡有因果關係，例如在處理辭職和扣罰問題時是否存在不當行為。若有因果關係，公司可能需要承擔一定的管理責任或民事責任。