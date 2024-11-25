大學生花光學費旅遊　隨身帶死曱甴避孕套　敲詐63間酒店終落網

21歲青年江某，去年9月起揮霍大學學費旅遊，為了「賺取」路費，他更以死蟑螂、毛髮等敲詐勒索63間酒店，涉案金額超過3.8萬元（人民幣，下同）。



《極目新聞》報道，8月8日，浙江臨海市某連鎖酒店的經理報案稱，一名男子因住宿衛生問題敲詐酒店400元。經初步偵查，民警在臨海某酒店拘捕疑犯江某，當場從他隨身物品中搜出23個紙團，紙團內包裹了死蟑螂、蟬、頭髮絲、使用過的避孕套等髒物。

為了「賺取」路費，江某以死蟑螂、毛髮等敲詐勒索63間酒店。（極目新聞）

經調查，民警發現自2023年11月以來，江某住宿記錄達380多條，近一年有多筆來自各地酒店的可疑進賬，都備註有退賠、補差價的字樣。

通過實地走訪和電話溝通等方式，民警聯繫了上海、河南、江蘇等5省20多個地區的酒店，逐一取證核實，在大量確鑿證據面前，江某如實交代63宗敲詐勒索酒店的情況，涉案金額達38000餘元。

江某流竄全國20多個地區，以死蟑螂、毛髮等敲詐勒索酒店。（極目新聞）

據介紹，江某今年21歲，去年9月隱瞞家人沒有去大學報到，反而用學費四處遊玩，等學費快用完時，江某竟通過放大酒店問題，或將隨身攜帶的昆蟲、毛髮放在客房，敲詐勒索多間酒店，多數酒店為了息事寧人，滿足其退房費、補交通費等要求。目前，江某已被移送浙江臨海市人民檢察院審查起訴。