洪荒女孩傅園慧入職浙江大學　任教泳課傳遞正能量

浙江大學官方微信公眾號今（13）日發文，宣布中國泳壇名將傅園慧正式入職浙江大學公共體育與藝術部，成為該校游泳課教師。傅園慧在接受採訪時談到，從運動員到教師的身份轉變，以及她對「教書育人」的理解與期待。



內媒《澎湃新聞》報道，傅園慧表示，作為杭州人，浙江大學是她從小遙不可及的夢想。她回憶，兒時在兼顧學業與游泳的同時，心中一直將浙大視為理想目標，如今能夠成為浙大的一名教師，她感到非常榮幸和高興。

傅園慧表情多多加上對答真誠，成為游泳迷追捧對象。（傅園慧微博）

傅園慧坦言，運動員與教師的角色差異很大，但她已經做好了準備。「教師需要言傳身教，自己的品行就是對學生的教育。作為游泳老師，我希望能在專業技術上給學生足夠支撐，在個性與情緒上提供價值。」她特別強調，教師不同於教練，應更多理解學生感受，注重溝通，讓學生在快樂的氛圍中提升游泳技術。

報道介紹，傅園慧希望透過游泳課，幫助學生提升「逆商」，學會在挫折面前堅持與不放棄。傅園慧表示，學游泳就像人生的小考驗，許多同學怕水，但克服恐懼後，能收穫更多成就感，變得更加樂觀與堅強。她期盼學生不僅在游泳技術上進步，更能在精神和人格素質上全面提升。

此外，傅園慧也透露，她將持續學習教學方法，不斷提高教學能力，全力以赴做好本職工作。同時，她寄語浙大學生不要忘記最純粹的快樂源泉，努力拼搏之餘，也要學會勞逸結合。

傅園慧1996年出生於杭州，曾在多項國內外大賽中斬獲殊榮，包括2016年里約奧運會女子100米仰泳銅牌、2015年喀山世錦賽女子50米仰泳金牌等。2024年，她從北京體育大學畢業，作為研究生冠軍班代表發言，勉勵學子拼盡「洪荒之力」，為建設體育強國和社會傳遞正能量。