體育熱話｜傅園慧變臉顏值飆升　下巴尖尖散發氣質　網民超驚訝

正所謂「唔見一排又靚咗」，不少人沉寂一輪後顏值強勢回歸，外型瞬間變美得令人驚訝。2016年里約奧運憑一句話爆紅中港台三地的傅園慧，近日接連出任產品代言，惟做過牙齒矯正手術的她，面容判若兩人。
中國游泳女將傅園慧於2016年里約奧運的一句「我已經用了洪荒之力了」紅爆三地，生動而直率的性格也令她成為內地綜藝節目寵兒。
不過運動員踏入娛樂圈，往往不受好評，然而傅園慧也在里約奧運後狀態急轉直下，由當日奧運100米背泳準決賽用了洪荒之力的58.95秒，幾年間退至衝擊A標失敗，無緣東京奧運。
「洪荒少女」傅園慧最新表情包：（按圖放大）
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今日26歲生日的傅園慧沉寂好一段時間，近期強勢回歸，亮相「地點」不是泳池卻是廣告。在一關於公平競技的平面廣告中，傅園慧臉蛋變得清秀，還有尖尖的下巴。原來傅園慧早前進行了牙齒矯正手術，因此當年「洪荒之力」的牙齒現在看起來整齊得多，加上瘦身有成下顎線條變得明顯。
不少網友驚嘆照片內彷彿是另一個人，傅園慧顏值飆升後散發出氣質，甚至有網友大讚她長得像內地演員劉詩詩。
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