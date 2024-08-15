內地超萌女童單手輕鬆舉西摩犬　「洪荒泳將」傅園慧讚：天賦頂級

近期，內地一名母親在網絡上稱，女兒因身材壯碩，上學後變得愈來愈沒自信。然而影片發布到網上後，小女孩被網民稱讚為「先天健身聖體」，引發熱議。前游泳運動員「洪荒泳將」傅園慧亦誇讚小女孩是「頂級天賦」。



網傳影片中，小女孩可以單手提起一只西摩犬。小女孩母親表示：「女兒說，她們班的同學，她一個胳膊就可以抱起來。」其母親稱，女兒過去會為自己力大這件事自豪，但上學後因為胖，開始不自信了。

有著「洪荒之力」的著名遊泳運動員傅園慧連著兩天給女孩母親評論，稱「她的天賦是頂級啊，這位媽媽，真的不做運動員嗎？力氣大本來就值得驕傲！」希望鼓勵小女孩運用自己的天賦，成為運動員。

8月13日，女孩母親再次發布新的影片，表示女兒已經開始嘗試遊泳，教練說她的腿上好像有螺旋槳，速度快得驚人。現在，帶著女兒鍛煉，也告訴女兒她受到許多人喜歡，女兒似乎變得更自信了。

小女孩母親也發出幾條女孩在健身房運動的影片，有經常健身的網民看到後，羨慕表示「這條件基礎真的是太好了」「做的比我標準」。也有網民稱，小女孩也許就是下一個體育新星，無論做什麼運動都會做的很好。

網民評論▼



壯是真的壯，美也是真的美。



健身房擼了一天鐵，狂喝蛋白粉，回來一看影片天都塌了。



確定沒有練過嗎？這條件基礎真的是太好了



未來的奧運游泳女子游泳冠軍



真的建議去運動員這方面發展，天賦槓槓的



這就是一眼可見的天賦啊



原來健身器材是狗狗

