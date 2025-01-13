海關總署：去年中國電動車出口量首次突破200萬輛

1月13日，海關總署統計分析司司長呂大良在國新辦新聞發布會上介紹，去年中國電動車出口量首次突破200萬輛。



呂大良介紹，在綠色能源領域，2024年，中國風力發電機組出口增長71.9%；光伏產品連續4年出口超過2000億元（人民幣，下同）；鋰電池出口39.1億個，創歷史新高。

在綠色交通領域，中國鐵道電力機車出口量連續5年保持增加；電動單車和單車熱銷海外市場，出口值首次突破400億元；電動汽車出口量首次突破200萬輛。俗話說「條條大路通羅馬」，如果把這些汽車首尾相連，可以從北京到羅馬。

1月13日，國新辦舉行新聞發布會。（國新網）

呂大良還介紹，2024 年，中國跨境電商進出口2.63萬億元，增長10.8%。去年機電產品的出口增長了8.7%，占出口總值的比重提升0.9個百分點，達到59.4%，其中高端裝備出口增長超過4成。

2024年，中國新產品新業態新品牌不斷湧現，更多高科技屬性的新產品加速出海，電動汽車、3D 打印機、工業機器人出口分別實現了13.1%、32.8%、45.2% 的增長。中國有進出口記錄的經營主體近70萬家，數量再創新高。