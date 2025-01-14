Taylor Swift中國開唱？ 上海官員：已與團隊溝通，今年或有希望
撰文：孫聖然
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美國樂壇天后Taylor Swift，去年舉行「The Eras Tour」世界巡演，每場都人氣高漲、一票難求。此前，有傳言稱Taylor Swift將來中國開演唱會，其中上海的呼聲最高，當地官員周二（1月14日）證實，已經與Taylor Swift團隊進行了前期溝通，「可能今年會有希望。」
1月14日，上海市政協十四屆三次會議現場諮詢活動在市委黨校舉行。被問及「上海是否能接住Taylor Swift的演出？」時，上海市文化和旅遊局副局長張旗表示「可能今年會有希望。」
張旗說，「我們只能說我們接待過Taylor Swift的演出團隊到上海來進行這方面的前期溝通，至於最後能不能成行，我們感到還要看市場，看我們上海這座城市的吸引力。但是我們樂觀地感到，可能今年會有希望。」
去年3月，Taylor Swift的「The Eras Tour」世界巡演去到新加坡，在當地連開6場，轟動了全亞洲，這亦直接帶動當地旅遊業的迅速發展，不少周邊國家亦將她視為「行走的GDP」。
事實上，Taylor Swift早前有來過中國演出，分別是2011年世界巡迴香港站、2014年世界巡迴上海站、2015年世界巡迴上海站以及2019年的廣東粉絲見面會和雙十一天貓晚會。
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