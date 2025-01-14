Taylor Swift中國開唱？　上海官員：已與團隊溝通，今年或有希望

美國樂壇天后Taylor Swift，去年舉行「The Eras Tour」世界巡演，每場都人氣高漲、一票難求。此前，有傳言稱Taylor Swift將來中國開演唱會，其中上海的呼聲最高，當地官員周二（1月14日）證實，已經與Taylor Swift團隊進行了前期溝通，「可能今年會有希望。」



Taylor Swift 2024年2月7日在日本東京舉行的The Eras Tour音樂會上表演。（REUTERS/Kim Kyung-Hoon/File photo）

2024年3月2日，Taylor Swift巡迴演唱會在新加坡舉行期間，她的歌迷在國家體育場隨着她的歌曲翩翩起舞。（Reuters）

2024年2月28日，新加坡濱海灣金沙購物商城，粉絲們在Eras Tour演唱會舉行前以Taylor Swift作品《1989》為主題設計而成的裝置合照。（Reuters）

1月14日，上海市政協十四屆三次會議現場諮詢活動在市委黨校舉行。被問及「上海是否能接住Taylor Swift的演出？」時，上海市文化和旅遊局副局長張旗表示「可能今年會有希望。」

張旗說，「我們只能說我們接待過Taylor Swift的演出團隊到上海來進行這方面的前期溝通，至於最後能不能成行，我們感到還要看市場，看我們上海這座城市的吸引力。但是我們樂觀地感到，可能今年會有希望。」

上海外灘。（新華社）

2019年，Taylor Swift在廣東出席粉絲見面會和雙十一天貓晚會。‌（網上圖片）

Taylor Swift分別於2014年河2015年在上海巡演。‌（網上圖片）

去年3月，Taylor Swift的「The Eras Tour」世界巡演去到新加坡，在當地連開6場，轟動了全亞洲，這亦直接帶動當地旅遊業的迅速發展，不少周邊國家亦將她視為「行走的GDP」。

事實上，Taylor Swift早前有來過中國演出，分別是2011年世界巡迴香港站、2014年世界巡迴上海站、2015年世界巡迴上海站以及2019年的廣東粉絲見面會和雙十一天貓晚會。‌