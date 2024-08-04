樊振東奪金｜為Taylor Swift忠粉　3月大賽前夕看演唱會輸波挨批

在4日（周日）的巴黎奧運乒乓男單決賽，國家隊的樊振東以局數4：1擊敗瑞典的莫利加特（Truls Möregårdh）贏得金牌。



樊振東早前在8強戰中戰勝日本選手張本智和，當時日媒《朝日新聞》封樊振東為「中國之壁」。不過在賽場上冷酷的樊振東也有輕鬆的一面，他其實是Taylor Swift的忠實粉絲，今年3月初世界乒乓球職業大聯盟（WTT）新加坡大滿貫賽前，他去看了Taylor Swift在當地的演唱會，最終爆冷輸球，引發爭議。



樊振東贏得乒乓男單金牌。（路透社）

樊振東贏得乒乓男單金牌。（新華社）

在今年3月初世界乒乓球職業大聯盟（WTT）新加坡大滿貫賽前，樊振東去看了偶像Taylor Swift在當地的演唱會，現場影片被意外洩露，隨後他在WTT第二輪止步，爆出大冷敗給小將林詩棟，部分球迷質疑他因賽前觀看演唱會影響了狀態導致輸球。

樊振東去看偶像Taylor Swift演唱會。（截圖）

樊振東去看偶像Taylor Swift演唱會。（截圖）

樊振東事後在微博發布vlog並長文回應「追星風波」。他表示是自費購入二手票，並在開賽前兩天忙碌的工作之餘擠出三小時參加演唱會，又指「音樂無國界」，相信傑出的音樂家如Taylor Swift帶給大家的是治癒和自信，希望能有更多人敞開心胸感受這種魅力。

樊振東事後在微博發布vlog並長文回應「追星風波」。（微博）

樊振東當時又強調：「賽場上我是國家培養的運動員，為國爭光的本職十幾年來不曾懈怠；賽場外有限的私人時間我只是個普通青年，有自己的正常愛好和人際關係，也會繼續在遵紀守法的前提下做真實的自己。」

樊振東看Taylor Swift演唱會時非常激動：

樊振東是Taylor Swift的忠實粉絲。（微博）

被日媒封為「中國之壁」

據早前報道，在8強戰中，樊振東在比分一度落後的情況下力挽狂瀾，最終以4：3戰勝日本選手張本智和，晉級四強。許多內地網民都盛讚這場比賽「打出決賽水平」，更稱讚張本智和是可敬的對手，《朝日新聞》則封樊振東為「中國之壁」，並以「張本智和遺憾未能打破『中國之壁』，比賽最終被對手逆轉」為題報道。

樊振東被日媒封為「中國之壁」: