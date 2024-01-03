台灣大選｜曝Taylor Swift｢憂戰爭風險｣不敢赴台開騷　趙少康致歉

【台灣總統大選2024／柯文哲／賴清德／侯友宜】國民黨副總統候選人趙少康日前在電視辯論會上宣稱，去年曾邀請國際巨星泰勒絲（Taylor Swift）赴台開騷，但因地緣政治上的風險並未成行，引發外界熱議，並指責有違行內商演保密默契。趙少康2日對外公開雙方聯繫紀錄和行程表，但同時也對泰勒絲表示「很抱歉」。



綜合台媒報道，趙少康在1日舉行的副總統辯論會上披露，他去年原有意邀請國際巨星泰勒絲登台開騷，但對方認為「台灣有地緣政治風險，怕台灣打仗」就不敢赴台。趙少康在會後記者會續稱，確實有邀請泰勒絲，對方剛好有空檔，起初也願意考慮，但後來決定不來。

國民黨副總統候選人趙少康痛批，民進黨是造成兩岸風險的最大來源，還說美國創作歌手泰勒絲之前不赴台灣開騷，就是因為地緣政治風險。（台北市攝影記者聯誼會提供）

趙少康表示，揭露此事是因為台灣的和平安全非常重要，其實對方（泰勒絲）經紀人「講的原因更嚴重」。趙少康2日對外「還原」雙方接洽過程，並且出示「泰勒斯的行程表」，聲稱去年約莫七、八月時中廣接到消息，得知泰勒絲有意赴台表演，趙少康所在的中國廣播公司於是接洽對方經紀人表明願意合辦演唱會。「原本泰勒斯團隊確實考慮今年3月的空檔來台，但其團隊評估後，認為台灣有戰爭的風險而婉拒。」

趙少康補充道，泰勒絲的經紀人希望對外官方說法是「地緣政治風險」，不要明講有「戰爭風險」。趙少康強調，連藝人都怕台海打仗了，資本家他敢來嗎？「沒有和平就沒人敢投資，不敢投資，年輕人薪水就不會提高。」

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趙少康的言論一出隨即引爆輿論熱話，但也引來業內人士撻伐。有業內人士接受台媒訪問時指出，籌備期過於倉促、大巨蛋尚未進行滿載測試都可能影響泰勒絲團隊登台意願；尤其，商演資訊在還沒確認可以公布時，必須優先保密，演唱會要由主辦單位向藝人取得合作意向後，並拿到檔期的辦理許可，「在還沒有確認簽約前就自己對外放話，是犯下大忌」。

或為消弭行內反彈聲浪，與不轉移台灣大選議題，趙少康一方面強調自己講的都是真的，但也言語放軟，自言「我其實不應該講（這件事），這很抱歉」。

至於泰勒絲究竟有沒機會登上新落成的台北大巨蛋開騷，台北市國民黨籍副市長李四川則稱，台北市府已與泰勒絲團隊接洽，雙方定於1月8日討論，如果能夠成行，時間點應該會在日本和新加坡演唱會之間的空檔。

李四川透露，當初泰勒絲團隊決定到日本及新加坡開唱時，台北大巨蛋尚未完工，而大型演唱會時程早已安排，「要加入討論有困難」。若泰勒絲願意赴台開唱，台北市府樂觀其成。