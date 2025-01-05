全國列車運行圖今日起調整　深圳增開多趟列車、京港動臥時長縮短

「深圳發佈」公眾號消息，今天（1月5日）零時起，全國鐵路實行新列車運行圖，深圳北站將增開多趟列車，京港動臥列車旅行時間也進一步壓縮。



據介紹，本次調整將在上海至廣州、南昌、深圳等城市間開行停站少、旅時短的大站快車24列；深圳北站將增開往香港西九龍方向1對，G6532/1次列車；往汕尾方向1對，D7422次列車；往潮汕方向2對，D7306、D7406次列車。

深圳北站。（深圳發布）

西九龍高鐵站。（劉夢婷攝）

鐵路部門還優化了京港動臥列車時刻，旅行時間進一步壓縮：G898次列車香港西九龍站始發時間由19時26分調整至20時25分，到達北京西站時間仍為次日6時53分，全程時長縮短近1小時；G897次列車北京西站始發時間仍為20時13分，香港西九龍終到時間由次日7時45分改為7時12分，時長縮短約半小時。