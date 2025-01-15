上海人大會議開幕　龔正：2025年經濟成長率目標訂在5%左右

上海市第十六屆人大三次會議今日（15日）上午在世博中心開幕，市長龔正作《政府工作報告》。龔正表示，過去一年經濟運行回升向好，全年經濟成長率達到5%，今年的增長目標則訂在5%左右。



2025年全國兩會將先後於3月4日及5日登場。全國兩會舉行前，各省級兩會將依例先召開。

在工作報告中，龔正指出，過去一年全市經濟社會發展總體平穩、穩中有進，經濟運行回升向好。2024年上海市生產總額成長5%左右，城市經濟規模進入了5兆元（人民幣．下同）以上的新階段。地方一般公共預算收入年增0.7%，消費者物價指數與去年基本持平，城鎮調查失業率平均為4.2%左右。

對於今年經濟展望，龔正表示，要化解重點領域風險和外部衝擊，更好統籌發展和安全，擴大內需，推動經濟持續回升向好。綜合各方面因素，建議今年上海市的經濟成長率目標設定在5%左右。其餘經濟目標方面，地方一般公共預算收入年增2%、城鎮調查失業率5%以內，居民人均可支配收入成長率與經濟成長率同步，消費者物價指數年增2%左右。

龔正在報告中指出，今年重點工作，第一項是擴內需、穩外需，要著力擴大內需，特別是居民消費需求，落實提振消費專項行動，積極促進商品消費。

此外，報告顯示，2024年，上海跨國公司地區總部、外資研發中心分別新認定60家和30家，累計分別達到1016家和591家；居民人均可支配收入達到8.8萬元、增長4.1%左右；落細落實穩崗擴崗補貼、創業擔保貸款等穩就業政策，開展補貼性職業技能培訓87.1萬人次，城鎮新增就業62.2萬人，高校畢業生去向落實率保持全國領先；養老金、醫保、低保等民生待遇標準穩步提高，分層分類社會救助體系進一步完善。