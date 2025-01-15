2中國女神戶遭列車撞死　家屬現場哭喊「帶妳回家」　華人撐起訴

日本兵庫縣神戶市1月9日晚上，2名20多歲中國籍女遊客在鐵路平交道內等紅綠燈時遭列車撞死，閉路電視畫面顯示，2人疑似誤把鐵軌認作「信號燈等待區」，站在護欄內側才釀成慘劇。事後，許多在日華人博主紛紛前往現場調查，並表示該道口存在嚴重的安全隱患。1月14日，有遇難者家屬來到事發現場，哭喊著呼喚親人的名字說「帶妳回家」。



2025年1月9日下午，日本神戶市兵庫縣一處鐵路和公路平交道，有2名中國女遊客疑遭列車撞擊身亡。她們疑似因錯誤站在軌道上等交通燈導致事故發生。圖為曝光的事發前1分半鐘的閉路電視畫面。（YouTube/ @ANNnewsCH）

2人站在鐵道與公路之間的隔離區內。（騰訊新聞）

據內媒《極目新聞》報道，1月14日，遇難者的家屬來到事發現場，悲痛地呼喊著孩子的乳名，表達對她們的思念和懷念，並喊道「爸媽帶妳回家」。

一位來自上海現居大阪、名為「冬二君」的博主分享道，現場探訪時，她是一路小跑著過的道口，有日本記者測試過鐵道20秒，而欄桿15秒就放下了，「根本來不及！」她表示，兩名死者所站位置前面是一條車流密集的馬路，加上是紅燈，需要按壓才變綠燈，因此她們可能下意識地就停在了原地，並沒意識到欄桿內有多危險，也不知道欄桿是可以手動抬起，而欄桿外的位置又是個狹窄的斜坡。她認為，涉事道口存在致命的安全隱患，她又詢問偶遇前來悼念的日本當地人，對方回應道：「我也不知道，以前也出過事故的。」

多位在日本工作生活的華人博主前往現場探訪，1月14日，有遇難者家屬來到事發現場，哭喊著呼喚親人的名字說「帶妳回家」。（極目新聞）

現場有日本記者測試小跑穿越道口需時多久。（極目新聞）

在社交媒體上，許多網友對此事件表示關注，有人指出道口的警示聲音和標示主要使用日語，對於外國遊客來說存在理解障礙。此外，道口有多條鐵軌，較一般更長，可能剛走進去就開始響鈴聲，哪怕是當地居民在經過此道口時也感到危險，常常小跑過去，即使欄桿落下，也會抬起或跨出。

除了「冬二君」外，許多博主來到現場探訪，他們經過實地探訪後的一致結論，是鐵路道口的設計不合理，對於不熟悉路況的人來說，容易形成誤判，因為一旦桿子落下來，路人也許會以為欄桿後面才是等待過馬路的安全區。一名博主表示：「從鈴聲響起到桿子落下大概是15秒，而那個桿子上也有一塊日文標識，寫的是欄桿是可以推動、彎折的，但外國人可能看不懂，以為寫的是禁止通行。我親眼看到當地一個高中生被落下的欄桿嚇到不知所措，還是被其他人拉了出來。」

2人疑似誤把鐵軌認作「信號燈等待區」，站在護欄內側才釀成慘劇。（極目新聞）

網民建議。（極目新聞）

有博主總結道，事故的發生可能存在多方面的因素，一是一般的道口都沒有對流車道和按壓式紅綠燈；二是地面的黃色的區域很容易讓人誤以為欄桿後是等候區；三是斜坡上的等候區對著馬路的車流，也比較危險，非本地人或會以為欄桿是阻攔過馬路；四是經過的列車包括山陽電鐵、JR西以及直通大阪梅田的阪神特急，兩名死者可能以為距離較遠的其他兩趟列車開走了就安全了，因此第三趟列車開過來時，完全沒有反應時間。

正在日本留學的寒露則表示，對於外國遊客來說，警示桿標志只有日語，沒有提供英文或中文翻譯，對於遊客，不熟悉日本交通規則的情況下，缺乏多語言提示，增加誤判風險。而且欄桿內側沒有明顯的安全區域，如果行人因誤判進入軌道並發現來不及撤離，幾乎沒有地方可以臨時避險。

博主經過實地探訪後的一致結論，是鐵路道口的設計不合理。（極目新聞）

此次事件引發了日本社會的廣泛反響，許多華人表示支持遇難者家屬起訴鐵路公司。根據日本法律，家屬可要求警方公開事故調查結果，並主張鐵路公司未履行安全管理責任，要求其改進設施並提供賠償。寒露表示，遇難者家屬可找一個擅長處理鐵路事故和賠償糾紛的律師，一定要強調事故的偶然性，避免被鐵路部門定性為自殺反向索賠，最好可以提供兩名遇難者的心理健康證明或相關證據，證明她們並無自殺傾向,並且要強調她們是第一次出國旅遊，對當地情況可能不熟悉，可能因疏忽大意誤入鐵軌區域，另要呼籲社會關注公共設施的安全設計問題等。

目前，遇難者家屬正在尋求法律援助，並收集現場證據。