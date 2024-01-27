前央視記者王志安評台選失言後道歉　稱將獲日籍引神戶市議員關注

央視前調查記者王志安日前上台灣知名Talkshow節目「賀瓏夜夜秀」，期間評論稱台灣的選舉就像是場「秀」，把「把殘疾人推上去煽情」，並做出顫抖的樣子喊「支持民進黨」等，被認為是歧視傷殘人士，網絡輿論也不斷發酵。事後，台灣移民署確認王志安已違法，將註銷其入出境許可證，並管制5年不予許可來台觀光。



周五（26日），王志安在YouTube頻道開直播道歉，承認自己用肢體來模仿一個殘疾人，通過這個來批評民進黨造勢的方式是不妥當的。另一方面，王志安此前在社交平台X（前稱Twitter）聲稱很快就要取得日本國籍，這引起日本神戶市議員上畠寬弘的關注，請託國會議員在國會質詢有關外籍人士居留及歸化日本的問題。



據早前報道，王志安上「賀瓏夜夜秀」評論台灣大選，說感覺不像政治競選舞台，反而是演唱會現場，有歌星、有鋪墊，他也批評台灣選舉花費太多錢。他提到，台灣大選「還有把殘疾人推上去煽情」，王志安還模仿傷殘人士喊「要支持民進黨、搶救王義川」，主持人及台下觀眾笑聲不斷。王志安被認為是影射民進黨不分區立委名單中的罕病律師陳俊翰，民進黨隨即對王志安展開砲轟，網絡輿論也不斷發酵。

王志安在YouTube頻道道歉。（影片截圖）

周五，王志安在YouTube頻道開直播「給所有人道歉」。他承認，自己在節目上有個肢體動作模仿殘疾人，本想親自向陳俊翰道歉，但遭其助理拒絕，對方並說不必向陳俊翰道歉，而是要向台灣所有殘障人士道歉。

故此，他通過自己的節目公開給陳律師本人道歉，直言這個用肢體來模仿一個殘疾人，通過這個來批評民進黨造勢的方式是不妥當的，同時也給所有台灣的殘障人士來道歉，「如果在節目過程中間，這種模仿殘障人士的動作冒犯了你們，我誠懇地給各位道歉」。

患有罕見疾病「先天性脊髓性肌肉萎縮症」的陳俊翰，被譽為台版「非常律師」。圖為陳俊翰（左）2014年獲律師執照返台 。（資料照／罕病基金會提供）

他又對節目「賀瓏夜夜秀」表示歉意的，因節目播出之後，很多台灣網民出征，以致廣告商等紛紛撤資。

他還對民進黨表達歉意，指民進黨代表台灣民主、民意，他卻在節目中諷刺民進黨用作秀的方式選舉造勢，「我真的對不起民進黨，我到台灣之後就應該歌頌，歌頌民進黨。整個台灣民主制度不但是華人之光，還是世界之光、還是亞洲之光、還是宇宙之光……這才對呀，我怎麼能批評台灣呢，怎麼能批評民進黨呢？」他還稱：「我作為一個從來沒選舉過的人，從中國來的人，我怎麼能對台灣的選舉制度指手畫腳呢？太自不量力了」。

他最後稱：「我是一個來自中國大陸的人，我在台灣看完選舉之後，我說所有講中文的地方都是我的故鄉，言下之意我是說台灣也是我的故鄉，我大陸回不去了，我至少還有台灣，可現如今台灣我也回不去了，我還是希望終有一天我可以回到台灣這片土地。」

據了解，王志安過去擔任調查記者時採訪風格犀利，2019年遭中國大陸全網封殺，微博帳號被封。2020年他選擇旅居日本，並新開推特帳號、YouTube頻道，主要評論中國大陸時政、社會議題與人物專訪。

今次事件發生後，陸委會跟台灣移民署聯繫，確認王志安持觀光簽證來台卻上節目「工作」，已違反相關法規，將依「大陸地區人民來臺從事觀光活動許可辦法」第16條，「現（曾）來台從事觀光活動，有脫團或行方不明之情事」，撤銷或廢止其許可，並註銷其入出境許可證，另外管制5年不予許可來台觀光。

另一方面，王志安曾聲稱很快就要取得日本國籍，之後再看民進黨還是否敢不讓他入境。

對此，神戶市議員上畠寬弘表示，會請參議員濱田聰於本期國會向內閣提出「質問主意書」，內容由他擬定，包括受到台灣內政部管制5年不許訪台的人物在日本居留及歸化日本一事，也詢問有關敦促北京當局改善人權、要求日本政府及國會採取外交措施、人道措施一事。