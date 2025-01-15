江蘇男赴泰疑遭綁至緬甸　遭槍指頭威脅簽合同詐騙　要100萬業績

《江蘇新聞》報道，江蘇一名鐘女士稱自己的兒子去年11月初去了泰國後失聯，最後定位在泰緬邊境。2025年1月14日，男子明確告知家人自己遭遇綁架，他稱對方持槍指着腦袋讓他簽字承認是「自願」工作，並被要求完成100萬額度。



小軍稱遭槍指頭威脅簽合同詐騙。（江蘇新聞）

小軍讓朋友報警。（江蘇新聞）

報道指，江蘇男子小軍離家後失聯，警方找上門後其父母才知兒子最後定位在泰國美索。而報警人是小軍的朋友，其稱小軍赴泰國後曾失聯幾日，並傳遞了求助信息。

小軍的家人赴泰國，得知小軍曾落地泰國曼谷素萬那普國際機場。小軍的舅舅表示，報警後警方建議他們去聯繫大使館，但他們連大使館的門都沒進去，「有個泰國的辦公人員在樓底下門口做了一些簡單的登記」。

圖為小軍在泰國機場畫面。（江蘇新聞）

小軍舅舅表示連大使館的門都沒進去。（江蘇新聞）

2025年1月14日，小軍明確告知家人自己遭遇綁架。他在通話時表示，合同是對方拿着槍指着腦袋讓他簽字的，簽他是「自願」參加工作的，並被要求完成100萬的業績。

小軍的母親指，和兒子視像通話時，見到兒子的頭髮都變成平頂頭，整個人看上去面黃且憔悴。小軍指，自己是被朋友介紹到的泰國，而騙他的那個朋友則表示自己有事，並未一起赴泰國。

2025年1月14日，小軍明確告知家人自己遭遇綁架。（江蘇新聞）

家屬曾表示想借錢將小軍贖出來，但他明確表示，對方不缺錢，這個方法行不通。小軍的舅舅稱，目前不知道從何下手：「現在準備過一段時間再去那邊報警看看。」