美國TikTok難民湧小紅書　馬斯克媽媽意外遭｢自己人｣圍攻關評論區

撰文：外灘
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一夕之間，好像美國一半的人來到了小紅書。前幾天還充斥著武康路豪車炸街，這兩天變成了一堆外國人的真實「大頭」，熱情地來交朋友。

由於1月19號TikTok將被美國政府正式禁用，許多美國用戶將自己的上網陣營轉移到了小紅書上，他們自稱「tiktok refugees」（TikTok難民）。

光是兩天之內，有關話題的瀏覽量就從幾百萬上升到兩億，而且還在不斷增長，小紅書也在美國、澳洲、加拿大等共計43個國家成為下載榜第一。

大批美國TikTok用戶「移民」至小紅書，帶起一波下載熱潮。（App Store截圖）

點圖放大看看一眾「抖音難民」的相關貼文：

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由於中美兩國的時差，這種現象又被調侃為「早C晚A」，即「早上是Chinese中國人用，晚上是American美國人用」。中外網友第一次大規模打破資訊差，探討家鄉、美食、旅遊，交流各自的生活狀況……有人說這樣的場景是曇花一現，但外灘君覺得這現已經夠美。

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繳貓稅、做功課　快速融入的美國人

這兩天的小紅書，幾乎在任何話題下，都能見到外國用戶的身影。最常見的是寵物話題，不知怎地，開始流行一條規則，美國人上小紅書要先繳納「cat tax」，也就是發布自己的貓咪照片。有網友總結出了專業的「貓稅收取確認書」，特別強調要定期繳納才能獲得發文資格。

不少美國人「入鄉隨俗」，乖乖繳納「貓稅」。（小紅書）

許多人頭一回大規模開始了解中國的各個層面，包括旅遊、美食、文化……一條小籠包製作影片下面，不少美國人熟練使用中文表情包，禮貌地請求：

您好，我吃一點。

有人發出感慨：

為什麼讓我在晚上刷到這個！

還有各種國內旅遊視頻，上海、重慶、北京的視頻下，有人說：

「我想馬上就搬到中國來。」
「我怎麼樣才可以拿到中國居住證？」

網友則驕傲地回應：

中國身份是很難拿的。

還有人問:

我們在美國怎麼會不知道中國這樣美？
不少美國網友驚嘆中國之美。（小紅書）

針對外國人的英文導遊也很快推出，剛好符合當下的旅遊熱。美國人也驚訝地發現，原來中國人也喜歡「Luigi」，不同地區的人都公認他是為百姓發聲的英雄。某種意義上，這屬於普世價值觀。

學生黨也加入了這場狂歡，有人po出自己的英文考卷，線上等答案。結果沒想到美國人都答不對英文卷子上的完形填空，5題錯了2個。作為回應，也有美國人發布自己的數學考卷，在線上等一個中國孩子解答。有人感慨，小紅書都快變成「洋人功課幫」了。

有美國網友幫忙做功課（小紅書）

最開始的興奮期過後，不少中文網友友善提醒，希望這些美國人發文時能夠更多使用中國話，或是主動翻譯。

在中文互聯網平台上，就要講中文。

美國網友也很注意這一點，紛紛開啟了學習模式。最先被大規模學習的中文，是「XSWL（笑死我了）」和「NB（牛逼）」。更多人使用的是Google翻譯或Deepl，會在英文內容後面再補充一段中文版本。很多鄰國裡學習漢語的人大幅增加。而小紅書上原本教英文的博主，紛紛改教起了中文。這下中國話真的走向世界。

外國網友紛紛表示要學習中文。（小紅書）

網絡難民賽博示威　馬斯克的媽媽慌了

從去年開始，TikTok一直遭遇審查，周受資為此數次出席聽證會。去年12月，他還在佛州海湖莊園見到了特朗普。特朗普在上一任期對TikTok持負面態度，但這一次競選中他的粉絲上漲到1470萬，這或許讓他改變了自己的看法。雖然因為還沒正式上任，無法產生決定性作用，但他一直在呼籲推遲原定1月19日的「不剝離出售就禁運」期限。

只可惜，他的呼籲並未見效。不久前的1月10日，美國聯邦最高法院就TikTok「不賣就禁」是否違反美國憲法第一修正案進行了長達2.5小時的辯論。美國政府律師認為，中國政府透過TikTok對美國實施隱形輿論管控，威脅國家安全。

TikTok龐大的資料庫將為中國提供一個強大的工具，用於騷擾、招募和間諜活動。

未來如何，成了未知數。

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有的人可能會疑惑，美國自己有很多不同類型的社交APP，為什麼選擇了小紅書？一方面，是出於典型的逆反心理。粗暴的禁令引起了美國民間的逆反心理，很多人覺得政府既然如此宣稱，我不如就直接把自己的數據交付給所謂「中國間諜」，開啟「賽博示威」。也因此，許多美國人來到小紅書上發的第一個帖子，是「你好，我的中國間諜」。他們對政府感到失望的同時，也對那些支持政府的資本家失望。

很多人不選Instagram、Facebook，因為這些都是朱克伯格（Mark Zuckerberg）公司，Meta旗下的APP。而朱克伯格本人在不久前的美國大選中極限左右搖擺，引起了不少人的反感，覺得他十分虛偽。

梅耶馬斯克的小紅書

由馬斯克（Elon Musk）收購的X（原推特）就更不用說，許多外國網友對於馬斯克的媽媽惡感滿滿，很吃驚為什麼她在中國互聯網上受到歡迎。許多人問：

你怎麼也在這兒？

然後紛紛向中國網友科普她的負面新聞，包括倡導窮人生孩子等等。目前，梅耶馬斯克已經關閉了評論區，只允許好友評論。

梅耶馬斯克的小紅書已經關閉了評論區，只允許好友評論。

另一方面，很多網友覺得，美國這些主流APP本身體驗感都不如TikTok，後者有強大的演算法，能夠快速推給一般人想看的內容。而小紅書在中文網絡上，也一向以演算法聞名，基本上嘴上說著什麼，過兩天手機就會出現。用久了，有時候發現軟體甚至能預測人的想法。

當然，也不排除這本身就是場商戰。有消息稱，早在TikTok出事前幾天，小紅書的影片頁面「剛好」改得和TikTok幾乎一模一樣，為此還有不少人抱怨說難用。而國外不少部落客也開始推薦小紅書，說這是「中國版TikTok 」，很多因為TikTok倒閉面臨「流離失所」的kol，紛紛轉移陣地，試圖保持原有的人氣和熱度。有德國部落客已經嘗試起了反向帶貨。相較之下，正宗的「中文版TikTok」抖音，反而遭遇冷落。

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一天打兩份工　「原來我們都一樣」

目前來看，這波國外網友帶來的流量也許很快就會過去。TikTok母公司已經開始發力，位於字節跳動旗下、被稱為「海外版小紅書」的Lemon 8登上了國外APP下載榜前列，甚至一度達到第一。它的介面、功能都與小紅書相似，只不過主色調變成了黃色。不知道字節跳動能否成功回收這部分流量，接走這些網絡難民。

由於小紅書的演算法功能，估計不久後它也有可能漸漸將「英文區」和「中文區」分開，再次把大家各自困在熟悉的資訊繭房裡。但無論如何，有了這次民間的「貓咪外交」，兩國的隔閡已經打破了不少，相信未來也會有不少外國人留在平台上。畢竟，普通網友聚集在一起，才發現「我們從來都一樣」。

撇去那些妖魔化的討論，一般人最關心的還是安身立命、吃吃喝喝、醫療教育和去哪玩兒。在一些貼文下，有沒出過國的網友問：

你們的生活真的像美劇裡那樣無憂無慮嗎？

美國網友們紛紛回答：

「我周圍很多人要打兩份工。」
「我這週工作了84小時。」

有思維靈活的外貿人，已經搶先一步看到商機。部分義烏商家，開始熬夜趕工，和美國同時段發布自己的產品，吸引他們的注意。

TikTok、小紅書或lemon 8，最終起到的都是橋樑作用，把來自不同地域的人連在一起，分享這個世界的真實面貌。08年北京奧運時，劉歡高唱：「我和你，心連心，同住地球村。」時隔1​​7年，我們在網絡地球村上再次相見。

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