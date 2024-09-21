內地8月16-24歲青年失業率創新高　連續兩月上升至18.8%

國家統計局發布8月份分年齡組失業率統計數據，當中全國城鎮不包含在校生的16-24歲勞動力失業率為18.8%，較上月上升1.7個百分點，連續兩個月上升，且創今年以來新高。



此外，全國城鎮不包含在校生的25-29歲勞動力失業率為6.9%，較上月上升0.4個百分點。全國城鎮不包含在校生的30-59歲勞動力失業率為3.9%，與上月持平。

國家統計局此前公布的數據顯示，8月份，全國城鎮調查失業率為5.3%，較上月上升0.1個百分點，國家統計局新聞發言人、總經濟師、國民經濟綜合統計司司長劉愛華表示，這主要受高校畢業生集中進入勞動力市場等因素影響。

國家統計局發布8月份分年齡組失業率統計數據，當中全國城鎮不包含在校生的16-24歲勞動力失業率為18.8%。（視覺中國）

劉愛華表示，內地勞動人口眾多，同時經濟結構調整深入推進，就業不僅面臨總量壓力，同時也面臨比較突出的結構性矛盾，穩就業還要付出更大努力。

2023年12月起，國家統計局對分年齡組失業率統計進行了調整完善，發布不包含在校生的16-24歲、25-29歲、30-59歲勞動力失業率。國家統計局表示，發布不包括在校學生的16-24歲勞動力失業率，更精準監測進入社會、真正需要工作的青年人的就業失業情況，同時增加發布不包括在校學生的25-29歲勞動力失業率，更完整反映青年從學校畢業到穩定工作過程中的就業失業全貌。