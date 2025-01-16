小紅書在美爆紅　中國商家營銷「攬客」　專家：能吸引潛在客戶

隨著TikTok在美國面臨封禁的風險，越來越多的美國網民轉向中國社交媒體小紅書（國際版本為REDnote），這一變化使該平台的下載量迅速上升，成為新的熱門選擇。1月16日，中國企業資本聯盟副理事長柏文喜表示，中國商家在小紅書上開展營銷活動，能有效提高曝光度，並吸引潛在客戶。



據報道，由於TikTok的困境，美國用戶急需替代平台，小紅書迅速成為首選。該應用在美國蘋果應用商店的下載量已躍升至首位，並在短短兩天內吸引了70萬新用戶。小紅書的用戶李女士指出，近期平台上出現了大量美國網友的內容，包括尋求數學幫助和希望付費學習中文的帖子。

在此背景下，許多中國企業紛紛在小紅書上發帖介紹自身，如攜程、瑞幸咖啡和美圖秀秀等品牌也開始利用該平台進行營銷。柏文喜強調，這一波海外用戶的湧入為商家提供了新的市場機會，特別是在生活方式和消費習慣方面，與國內用戶存在顯著差異。

+ 15

不過，柏文喜也指出，中國商家在進入小紅書時需面對文化、語言和市場競爭等挑戰。他提到，部分商家利用短期熱度快速獲取流量，卻缺乏長期的營銷規劃，這可能影響最終效果。另一方面，海外用戶通常具有較高的消費能力，尤其在美妝、時尚、旅遊和科技等領域，為商家提供了廣闊的市場空間。

他建議，商家應與海外用戶合作，利用用戶生成內容（UGC）提升品牌曝光度。許多海外用戶在社交媒體上擁有影響力，其推薦和分享能迅速擴散，形成良好的口碑效應。透過這種方式，商家可有效擴大品牌影響力，迎接新的市場挑戰。