廣東推新規要求旅館確保無偷拍、竊聽等設備　成全國首省

隨著酒店及民宿偷拍事件的頻繁發生，社會對住宿安全與隱私的關注日益增加。為應對這一問題，廣東省政府近日公布了新修訂的《廣東省旅館業治安管理規定》，並將於今年2月1日起正式施行。這項規定明確要求旅館必須確保客房內不安裝任何偷窺、偷拍或竊聽設備。



廣東省成為全國首個在旅館業治安管理規定中明確防偷拍責任的省份，這一舉措受到了行業的廣泛支持。廣東行業協會與各大酒店正在積極行動，準備落實新規。

根據該規定第九條，旅館及其工作人員必須依法保護旅客的個人信息，並禁止洩露任何相關信息。部分酒店已開始配置防偷拍設備，並加強日常檢查，以確保客房的安全。

據報道，客房內出現私自安裝偷拍設備的情況，主要是由於不法分子透過非法手段獲取個人私隱以謀取利益。為此，新規的實施將進一步加強對此類行為的打擊。

近年來被爆出的酒店偷拍案件中，不法分子將微型攝像頭偽裝成插座、路由器、紙盒、充電器、鐘表等不易被發現的日常生活物品，進行偷拍、偷錄。（新京報）

一些酒店已經收到相關要求，並開始增強日常檢查。廣東大廈安保部反映，該酒店已經配備了檢測儀器，並加強了日常檢查工作。番禺某度假酒店的相關人士表示，已將偷拍檢查納入客人入住前的必備工作流程。

此外，專業人士指出，培訓房務部工作人員進行安全判斷同樣重要。廣州地區酒店行業協會秘書長張黎明表示，協會已與廣州市公安局治安支隊協作，組織了針對酒店業安全管理的專題培訓，以提升服務質量。

市民對於住宿安全的擔憂仍然存在。經常出差的何小姐表示，對於陌生的酒店，她會特別留意房間內的設施，並採取措施進行自我檢查。另一位市民林先生則呼籲，應加大對偷拍者的懲處力度，並打擊非法生產、銷售偷拍設備的行為。