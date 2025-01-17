科學家胡懿娟去年7月從美歸國　入職母校北京大學

據北京大學北京國際數學研究中心消息，科學家胡懿娟去年7月從美歸國，並入職母校北京大學。她的研究專注於統計學、微生物學和遺傳學的交叉領域，致力於解決實際的生物醫學數據分析問題。



胡懿娟。（BICMR官網）

胡懿娟獲授博士學位留影。（光明日報）

胡懿娟本科就讀於北京大學數學科學學院，博士畢業於美國北卡羅來納大學教堂山分校（University of North Carolina at Chapel Hill），回國前任美國Emory大學教授。2024年7月，胡懿娟加入北京大學北京國際數學研究中心。

胡懿娟介紹，她攻讀博士期間，正值對人類基因組展開大規模人群隊列研究的高速發展期，許多統計學家都投身於遺傳統計研究。美國在這一領域大力投入了十餘年，儘管取得了豐碩成果，但逐漸發現僅靠人類基因組難以全面解釋人類特徵和疾病的成因。

後來，科學家們關注到，可將人體微生物組視為「第二基因組」，為研究人類疾病與健康打開了新的大門。作為統計學家，胡懿娟意識到微生物組學數據較人類基因組數據更為複雜，且缺乏相應的統計方法。此外，微生物組更具可調節性，能夠更直接地應用於疾病干預。這些特性激發了她對微生物組學的濃厚興趣，促使她投身於這一新興領域。

胡懿娟表示，北京大學北京國際數學研究中心（BICMR）是一個極高的平台，在全國數學相關領域中具有引領作用。能夠在這裏與眾多著名數學家共事，她深感榮幸。

胡懿娟北大求學期間留影。（光明日報）

胡懿娟回國前任美國Emory大學教授。（光明日報）

胡懿娟說，在BICMR不僅能極大推動研究工作，也讓她欣喜於能參與培養中國最優秀的年輕人才。「最重要的是，北京大學是我的母校，在我心中，它是最美的校園。BICMR擁有獨特辦公環境，每次置身其中，我都為這份古典之美所陶醉，流連忘返。」

此外，胡懿娟還對同學提出了學術上的建議。她指出，許多數學學院的學生往往認為，科研就是數學家獨自冥思苦想，極其抽象。實際上，隨着數學分支的日益多樣化，很多偏應用的領域需要與其他學科（如醫學）交叉融合，這會帶來許多有趣且接地氣的元素（如醫學知識、醫生合作者）。

與此同時，也需要具備很多非數學的技能，如人際交往、編程、讀寫和演講能力。胡懿娟說，「對於生物統計學領域的年輕學者，可以在導師的指導下參與合作，通過多聽、多思考、多提問，試着將自己置於導師的角色，以此學習和成長。」