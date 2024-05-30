科研女神顏寧獲世界傑出女科學家成就獎　鼓勵女性「勇敢做自己」

第26屆歐萊雅-聯合國教科文組織「世界傑出女科學家成就獎」，當地時間周二（28日）在聯合國教科文組織總部巴黎舉辦了頒獎典禮。

中國科學院院士、清華大學生命科學學院講席教授、深圳醫學科學院創始院長、深圳灣實驗室主任顏寧等來自全球的5位女科學家獲獎，她亦成為該獎項創辦以來第八位獲獎的中國科學家。



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頒獎典禮中，顏寧身着綠色中式長裙發表獲獎感言，她說，「這份榮譽不僅是對我個人努力的認可，對一路支持並激勵我的人們而言，也值得慶賀。」

顏寧表示，自己的科研工作專注於揭示膜蛋白的原子結構，這些蛋白能把糖分子、鈣離子、鈉離子送到細胞內部。通過了解它們的精細結構，可以搞清楚不同的藥物是怎樣調節它們的。基於這些信息，就能設計出減緩疼痛的新藥物，希望為解決阿片類藥物危機貢獻一份力量。

顏寧說，「除了做出科學發現，見證實驗室里青年科學家們的成長同樣倍感欣慰。在過去的17年裏，能與優秀的團隊成員們共事，是我莫大的榮幸。」

顏寧還勉勵女性，「成為女科學家的道路或許充滿挑戰，但還不足以阻礙你前行的腳步。所以，請勇敢做自己(Be brave, be yourself）。」

據悉，「世界傑出女科學家成就獎」由聯合國教科文組織和法國歐萊雅集團在1998年聯合設立，在過去26年來共產生了132位獲獎人。