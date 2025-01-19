神舟十九號乘組近日實施第二次出艙活動
撰文：朱加樟
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央視19日（周日）報道，神舟十九號航天員乘組將於近日擇機實施第二次出艙活動。
據中國載人航天工程辦公室，自2024年12月17日圓滿完成首次出艙活動以來，神舟十九號航天員乘組先後完成了空間站內設備檢查維護、全系統壓力應急演練、第二次出艙活動準備等工作，承擔的空間材料科學、空間生命科學、航天醫學等領域實（試）驗項目穩步推進。
據早前報道，神舟十九號航天員乘組於2024年12月17日圓滿完成第一次出艙活動。經過9小時的出艙活動，神舟十九號乘組航天員蔡旭哲、宋令東、王浩澤密切協同，在空間站機械臂和地面科研人員配合支持下，完成了空間站空間碎片防護裝置安裝、艙外設備設施巡檢及處置等任務。
出艙航天員蔡旭哲、宋令東安全返回問天實驗艙，出艙活動取得圓滿成功，再次刷新中國航天員出艙活動時長紀錄。此前的紀錄為約8.5小時，是由神舟十八號航天員乘組創造的。
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