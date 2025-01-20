國科大教授謝正觀逝世　生於台灣留美後回大陸：民族血脈割不斷

中國科學院大學資源與環境學院於1月18日發布訃告，「中國科學院大學資源與環境學院的傑出教授謝正觀同志，因病醫治無效，於2025年1月16日逝世，享年71歲 。」



中國台灣網曾於2017年刊文介紹謝正觀，1953年出生於台灣，祖籍福建南安，從台灣大學畢業後赴美國南加州大學攻讀碩士，1980年代回到祖國大陸工作。

專訪文章中，謝正觀表示，自小就從中文啟蒙書籍中知道自己是龍的傳人，海峽西岸的祖國大陸對他來說一直充滿著尋根尋脈的巨大吸引力。離台「出洋留學」後，他更明白了祖國大陸才有供他施展才華的更大空間，這也是他作為中國台灣人本應享有的特別寬廣的空間。

中國台灣網專訪全國政協台聯界委員、中國科學院大學研究生院教授謝正觀。（中國台灣網）

台大畢業後，謝正觀如當時島內眾多學子一樣選擇了去美國深造，除了想要學點本事回報鄉里，也想在感受東西文化差異後重塑人生價值目標。取得美國南加州大學城市與區域專業碩士學位後，謝正觀本可以留在當地，追求生活有可能比較富裕的未來。然而，他選擇了回祖國大陸發展。

文章介紹，謝正觀後來在北京大學攻讀了博士學位。學士、碩士、博士三個學位分別在三種不同的教育體制環境下獲得，謝正觀認為，台灣很多人才留在了美國，這是因為他們覺得在島內發展前景不明，直到現在，台灣青年也還是焦慮而迷茫的。

在美國求學經歷讓謝正觀明白，美國是「霸權式」教育，或許在有關西方思想理論方面的「傳道」做得不錯，但在「授業」與「解惑」上關注的都是美國的案例，這讓包括他在內的「第三世界」留學生極難適應，有時甚至聽不明白，回國後往往是滿腦子西方概念卻眼高手低。「從我所學的專業來看，我覺得美國的教育，不如說是從美國利益出發的，就像現在特朗普高喊的『美國優先』，其最終目的其實就是掠奪全世界的精英，供其所用，還很廉價。」

謝正觀認為，中國千百年來一向行的是「中道」，它關注天下人的命運，體現在教育上也是如此。隨著我們的日益強盛，「中道」也會逐漸被世界認可，「現在就已經能看到一些苗頭，『一帶一路』、『人類命運共同體』等這些倡議和提法，不就聚攏了聯合國和全世界的很多人心嘛！」

中國科學院大學教授謝正觀逝世，享年71歲。

在美國讀完書，謝正觀的很多同學留在了當地。對此，他認為，做出這樣的選擇很自然，當時只要有一技之長能為美國社會所用，在美國就可能找到比較好的工作，過上相對於島內物質條件比較好的生活；但又總覺得哪里「不對」。「這好像是長工去地主家里工作，永遠是一種僱傭關系，即便你享受了比較好的生活，賺了一些錢，即便你有了美國籍，也不會是主人翁。」謝正觀認為，中國人的傳統觀念是，一切要靠自己的雙手努力，建設自己的美麗家園（而不是撿現成的），終而享受到自己親手建立的美好生活。「這種對美好生活的追求以及因打拼而取得的成果，享受起來，才是最甘甜的！」

「身為台灣人，我們從小讀的就是中國書，中華民族的血脈是永遠割不斷的。」謝正觀說，他從小就很自然地認為，祖國大陸才是施展才華實現抱負的更大舞台。