在台港人宣講遭大陸遊客鬧場：台灣、香港都是中國的一部分

據《中央社》報道，在台港人團體昨（1日）組成「十一行動團隊」在街頭宣講，並佈置「光復香港 時代革命」旗幟。一名自稱赴台旅遊的大陸遊客「拔下旗幟並摔到地上」，表示「台灣、香港都是中國的一部分」。現場警察上前勸導隔開雙方，隨後大陸遊客離開現場，在台港人繼續活動。



大陸遊客拔下旗幟並摔到地上。（影片截圖/香港邊城青年Facebook）

大陸遊客拔下旗幟並摔到地上。（影片截圖/香港邊城青年Facebook）

據《中央社》報道， 昨日（10月1日）在台港人團體在西門町捷運站外街區集會，並佈置「光復香港 時代革命」旗幟，約有20人到場。

宣講活動開始前，一名大陸遊客將旗幟拔下並摔到地上，並表示「今天是中國國慶節，我不允許有這種旗插著」。在台港人上前阻止，該男子試圖搶下旗幟，並稱「香港都是中國的一部分」。

大陸遊客拔下旗幟並摔到地上。（影片截圖/香港邊城青年Facebook）

大陸遊客拔下旗幟並摔到地上。（影片截圖/香港邊城青年Facebook）

現場有人表示，台灣可以自由表達意見，但不可破壞他人物品，但這名男子繼續聲稱「台灣也是中國的一部分」、「台灣、香港都是中國的一部分」。

現場警察見狀上前隔開雙方，兩名大陸遊客隨後離開現場，在台港人繼續進行活動。

活動發起人之一、香港邊城青年秘書長馮詔天強調，政治立場不同也不該破壞他人物品或意圖肢體衝突，會向警察報案，將循法律途徑對這兩名遊客追究。