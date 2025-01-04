7歲童染甲型流感！10天咳出8塊腹肌畫面曝光　網友笑稱：羨慕了

氣溫變低的秋冬季節，為各類呼吸道疾病的好發期，醫院、診所擠滿人潮，而感染咳嗽感冒、甲乙型流感以及肺炎的患者居多。



中國大陸一名男童，因確診甲型流感咳嗽不止，沒想到身體竟在短短10天出現變化，也就是出現了8塊腹肌，男童家屬瞬間被嚇壞，心疼的說，「可能太瘦了！」

男童感染甲型流感咳出腹肌。（微博圖片）

根據陸媒「重慶廣電第1眼」報導，來自陝西西安的7歲男童，因出現感冒、咳嗽症狀，證實感染甲型流感；最離譜的是，生病整整10天的男童，咳嗽症狀加劇，意外咳出8塊腹肌。男童父親指出，兒子10天都還沒好，有一天發現竟然有腹肌了，可能是因為兒子太瘦，所以很明顯。

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男童咳嗽咳出腹肌，消息曝光引起微博網友熱議：

「孩子，保持住」、

「羨慕了」、

「我也是！我每次咳嗽腹肌都痛」、

「哈哈哈，我都能笑出腹肌」、

「首先體脂率要很低」、

「我咳嗽只能出肺炎」、

「咳出腹肌？是不是真的喔」。



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針對男童事件，有專家現身說明，因男童偏瘦、脂肪層較薄，當劇烈咳嗽時，腹部肌肉將更用力，此時就很容易顯現腹肌。專家進一步補充，如果咳嗽症狀嚴重，也會導致肌肉過度緊張，進而出現腹肌。

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