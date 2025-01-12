國家衛健委：流感病毒陽性率低於去年同期水平　未出現新發傳染病

國家衛健委介紹，當前正值呼吸道傳染病高發季節，多種病原體均可能導致呼吸道傳染病，但均是已知病原體，未出現新發傳染病。



1月12日，國家衛健委舉行新聞發布會。國家衛健委新聞發言人胡強強介紹，近期中國疾控中心發布的全國急性呼吸道傳染病哨點監測情況顯示，2025年第1周流感處於季節性流行期，流感病毒陽性率上升趨緩，其中，全國門急診流感樣病例的流感病毒陽性率較上周上升3.8%，低於去年同期水平，預計中下旬流感活動水平可能會逐步下降，不同省份間流感活動水平有所不同。

1月12日，國家衛健委舉行新聞發布會。（央視新聞）

國家衛健委醫療應急司副司長高新強表示，監測顯示，近期處於流感相對高發期，但未超過上一年流行季的水平。全國發熱門診、急診患者數量呈現一定程度的上升趨勢，總體低於去年同期水平，未出現醫療資源明顯緊張的情況。

中國疾病預防控制中心研究員王麗萍介紹，當前正值呼吸道傳染病高發季節，多種病原體均可能導致呼吸道傳染病。監測顯示，流感是引起當前醫療機構急性呼吸道感染患者就診的主要疾病。

監測數據顯示，近期流感處於季節性流行期，大多數省份流行強度處於中等水平。目前，流感陽性率上升趨勢已經減緩，隨著各地中小學陸續放假，預計本月中下旬流感活動水平可能會出現下降。

2025年1月7日，重慶市兒童醫院，呼吸道傳染病患兒增多。（視覺中國）

當前，流感流行的優勢株是甲型H1N1亞型，中國疾控中心國家流感中心對近期分離到的甲型H1N1流感病毒進行抗原性分析，提示與今年的流感疫苗株匹配度良好，疫苗接種有效；耐藥性分析提示，目前流行的流感病毒對於抗病毒藥物敏感，藥物治療有效。

國家衛健委指出，人類偏肺病毒並非新病毒，已至少伴隨人類幾十年，由於檢測手段的發展，近年來的相關報道漸多。

2024年12月29日，上海，醫院內呼吸道疾病的高發期，流感患者中甲流佔比較高。（視覺中國）

目前，人類偏肺病毒檢測陽性率處於平台波動。呼吸道合胞病毒陽性率在0—4歲年齡組中呈波動上升。鼻病毒、肺炎支原體、腺病毒檢測陽性率呈下降趨勢。新型冠狀病毒等其他呼吸道病原體處於較低流行水平。總括而言，今年冬春季仍將呈現交替或疊加流行態勢，但均是已知病原體，未出現新發傳染病，總體流行強度和就診壓力不會高於去年。