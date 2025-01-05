內地流感病毒陽性率快速上升　民眾瘋搶｢神藥｣炒至300元一盒

據中國疾控中心最新數據，目前流感病毒陽性率持續上升，其中99%以上為甲流。《藍鯨新聞》報道，今年的「流感神藥」瑪巴洛沙韋又引發一股購藥熱潮，有藥店單盒售價300元（人民幣，下同）。專家指，國家流感藥物儲備充足，不建議市民囤藥。



2025年1月5日，江蘇省淮安市，隨着冬季感染流行性感冒市民增多，街頭戴口罩市民日漸增多。（視覺中國）

目前流感病毒陽性率持續上升。（中國疾控中心）

報道指，多地疾控中心發文稱，內地近日處於流感高發期，病毒以甲型H1N1流感為主。

據介紹，甲型流感，簡稱「甲流」，是由甲型流感病毒引起的急性呼吸道傳染病。流感病毒分為甲、乙、丙、丁4型，其中甲型流感傳染性最強、最容易發生變異，幾乎每次流感大流行都是由甲型流感病毒引起。

甲流症狀。（洛南疾控）

甲流有一定自限性，但容易引起其他併發症，包括肺炎、中耳炎、心肌炎、腦膜炎等嚴重併發症。

流感病毒家族。（中國疾控中心）

瑪巴洛沙韋片顯示單盒235元。（網絡截圖）

感染流感病毒後，主要採取抗病毒和對症治療。

據內媒《藍鯨新聞》報道，相較於其他治療流感的藥物，在內地近期瑪巴洛沙韋更受歡迎，是號稱「全病程只需服用一次」的流感神藥。

治療流感藥品的區別。（央視新聞）

2024年12月29日，上海，醫院內呼吸道疾病的高發期，流感患者中甲流佔比較高。（視覺中國）

不少藥店稱，店內的瑪巴洛沙韋已經售罄。據介紹，瑪巴洛沙韋在醫保談判前零售價為498元/（20毫克*2片/盒），醫保談判後的醫保支付價為222.36元/盒。線下的藥店則定價最高至300元，藥店職員解釋：「這個藥賣得很好，其他很多地方都斷貨了，所以賣得偏貴。」

專家對此表示，國家的流感藥物儲備充足，因此不建議市民囤藥。