內地流感病毒陽性率快速上升 民眾瘋搶｢神藥｣炒至300元一盒
撰文：許祺安
出版：更新：
據中國疾控中心最新數據，目前流感病毒陽性率持續上升，其中99%以上為甲流。《藍鯨新聞》報道，今年的「流感神藥」瑪巴洛沙韋又引發一股購藥熱潮，有藥店單盒售價300元（人民幣，下同）。專家指，國家流感藥物儲備充足，不建議市民囤藥。
報道指，多地疾控中心發文稱，內地近日處於流感高發期，病毒以甲型H1N1流感為主。
據介紹，甲型流感，簡稱「甲流」，是由甲型流感病毒引起的急性呼吸道傳染病。流感病毒分為甲、乙、丙、丁4型，其中甲型流感傳染性最強、最容易發生變異，幾乎每次流感大流行都是由甲型流感病毒引起。
甲流有一定自限性，但容易引起其他併發症，包括肺炎、中耳炎、心肌炎、腦膜炎等嚴重併發症。
感染流感病毒後，主要採取抗病毒和對症治療。
據內媒《藍鯨新聞》報道，相較於其他治療流感的藥物，在內地近期瑪巴洛沙韋更受歡迎，是號稱「全病程只需服用一次」的流感神藥。
不少藥店稱，店內的瑪巴洛沙韋已經售罄。據介紹，瑪巴洛沙韋在醫保談判前零售價為498元/（20毫克*2片/盒），醫保談判後的醫保支付價為222.36元/盒。線下的藥店則定價最高至300元，藥店職員解釋：「這個藥賣得很好，其他很多地方都斷貨了，所以賣得偏貴。」
專家對此表示，國家的流感藥物儲備充足，因此不建議市民囤藥。
7歲童染甲型流感！10天咳出8塊腹肌畫面曝光 網友笑稱：羨慕了廣東5歲童患流感後抽搐昏迷 確診急性腦病 醫生：傷殘率極高展板列｢女性墮胎損傷男方家族元氣｣ 醫院急澄清 網民怒斥離大譜武當山藥王谷｢神醫｣判刑6年罰款千萬 醫館開診1個月15名患者死亡背包太重！26歲男突發腦梗塞送院救治 醫生：頸部用力不當引致